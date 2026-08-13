दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर एक्सीडेंट में इंस्पेक्टर की मौत, दिल्ली से ला रहे थे आरोपित; कार और टैंकर में भिड़ंत

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। लालकुआं के पास।कोतवाली क्षेत्र में आज सुबह दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर स्विफ्ट कार कैंटर से टकरा गई। हादसे में कार सवार अलीगढ़ के मडराक थाने में तैनात दारोगा उपेंद्र सिंह की मौत हो गई। वहीं, दो सिपाही एवं दो अन्य लोग घायल हुए हैं। हादसे के समय अलीगढ़ पुलिस दिल्ली से दो आरोपित पिता पुत्र को गिरफ्तार कर अलीगढ़ लेकर जा रही थी।

पुलिस के मुताबिक थाना मडराक अलीगढ़ की टीम दिल्ली में दबिश देने गई थी। टीम में उपनिरीक्षक उपेंद्र, हेड कांस्टेबल नरेंद्र और रिक्रूट कांस्टेबल ऋतिक शामिल थे। टीम ने दबिश के दौरान सत्येंद्र पुत्र जोगेंद्र और आशु पुत्र सत्येंद्र को गिरफ्तार किया था। दोनों आरोपितों को साथ लेकर पुलिस टीम दिल्ली से मेरठ की ओर लौट रही थी।