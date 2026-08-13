दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर एक्सीडेंट में इंस्पेक्टर की मौत, दिल्ली से ला रहे थे आरोपित; कार और टैंकर में भिड़ंत
दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर लालकुआं के पास एक स्विफ्ट कार कैंटर से टकरा गई, जिसमें अलीगढ़ के दारोगा उपेंद्र सिंह की मौत हो गई। दो सिपाही और दो आरोपित भ ...और पढ़ें
HighLights
दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर कार-कैंटर की भीषण टक्कर।
अलीगढ़ के दारोगा उपेंद्र सिंह की मौके पर मौत।
दो सिपाही और दो आरोपित भी हुए घायल।
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। लालकुआं के पास।कोतवाली क्षेत्र में आज सुबह दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर स्विफ्ट कार कैंटर से टकरा गई। हादसे में कार सवार अलीगढ़ के मडराक थाने में तैनात दारोगा उपेंद्र सिंह की मौत हो गई। वहीं, दो सिपाही एवं दो अन्य लोग घायल हुए हैं। हादसे के समय अलीगढ़ पुलिस दिल्ली से दो आरोपित पिता पुत्र को गिरफ्तार कर अलीगढ़ लेकर जा रही थी।
पुलिस के मुताबिक थाना मडराक अलीगढ़ की टीम दिल्ली में दबिश देने गई थी। टीम में उपनिरीक्षक उपेंद्र, हेड कांस्टेबल नरेंद्र और रिक्रूट कांस्टेबल ऋतिक शामिल थे। टीम ने दबिश के दौरान सत्येंद्र पुत्र जोगेंद्र और आशु पुत्र सत्येंद्र को गिरफ्तार किया था। दोनों आरोपितों को साथ लेकर पुलिस टीम दिल्ली से मेरठ की ओर लौट रही थी।
इसी दौरान थाना कोतवाली क्षेत्र में बीकानेर बिल्डिंग के सामने एक्सप्रेसवे पर उनकी स्विफ्ट कार टैंकर से टकरा गई। टक्कर में कार सवार सभी लोग घायल हो गए। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को तत्काल उपचार के लिए अस्पताल भेजा। अस्पताल में उपचार के दौरान उपनिरीक्षक उपेंद्र ने दम तोड़ दिया। वहीं हेड कांस्टेबल नरेंद्र, रिक्रूट कांस्टेबल ऋतिक और दोनों गिरफ्तार आरोपितों का उपचार जारी है।