गाजियाबाद: दारोगा पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का आरोप, रिपोर्ट दर्ज

संवाद सहयोगी, लोनी। दिल्ली की रहने वाली एक युवती ने खोड़ा में तैनात एक दारोगा पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। पीड़िता ने आरोपित के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। आरोपित अभी फरार बताया गया है।

दिल्ली में रहने वाली एक युवती का कहना है कि आरोपित दारोगा अंकित कटियार वर्ष 2025 में अंकुर विहार थाने में तैनात था। उस दौरान उनकी मुलाकात अंकित से हुई थी। वर्तमान में वह खोड़ा थाने में तैनात है। पीड़िता का कहना है कि मुलाकात के बाद दोनों की आपस में फोन पर बातें होने लगी। आरोप है कि आरोपित ने उन्हें शादी का झांसा दिया और अपने साथ डीएलएफ के एक मकान में ले जाकर दुष्कर्म किया। इसके बाद काफी समय तक आरोपित ने शारीरिक संबंध बनाए।