गाजियाबाद: दारोगा पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का आरोप, रिपोर्ट दर्ज
दिल्ली की एक युवती ने खोड़ा में तैनात दारोगा अंकित कटियार पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, ...और पढ़ें
HighLights
दिल्ली की युवती ने दारोगा पर दुष्कर्म का आरोप लगाया।
दारोगा अंकित कटियार पर शादी का झांसा देने का आरोप।
पुलिस ने मामला दर्ज किया, आरोपी दारोगा फरार।
संवाद सहयोगी, लोनी। दिल्ली की रहने वाली एक युवती ने खोड़ा में तैनात एक दारोगा पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। पीड़िता ने आरोपित के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। आरोपित अभी फरार बताया गया है।
दिल्ली में रहने वाली एक युवती का कहना है कि आरोपित दारोगा अंकित कटियार वर्ष 2025 में अंकुर विहार थाने में तैनात था। उस दौरान उनकी मुलाकात अंकित से हुई थी। वर्तमान में वह खोड़ा थाने में तैनात है।
पीड़िता का कहना है कि मुलाकात के बाद दोनों की आपस में फोन पर बातें होने लगी। आरोप है कि आरोपित ने उन्हें शादी का झांसा दिया और अपने साथ डीएलएफ के एक मकान में ले जाकर दुष्कर्म किया। इसके बाद काफी समय तक आरोपित ने शारीरिक संबंध बनाए।
अब पीड़िता ने शादी के लिए कहा तो आरोपित ने इन्कार कर दिया। इसके बाद उन्होंने पुलिस से शिकायत की। एसीपी अंकुर विहार अमरदीप मौर्य ने बताया कि पीड़िता की शिकायत आरोपित उपनिरीक्षक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच की जा रही है।