गाजियाबाद में चेकिंग कर रही जीएसटी टीम को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मारी, एक कार ड्राइवर की मौत
गाजियाबाद में रसूलपुर टोल प्लाजा के पास वाहनों की चेकिंग कर रही जीएसटी टीम को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी, जिसमें पांच लोग घायल हो गए। इस हादसे में ...और पढ़ें
HighLights
रसूलपुर टोल प्लाजा पर जीएसटी टीम को कार ने टक्कर मारी।
हादसे में पांच लोग घायल हुए, एक कार चालक की मौत।
मृतक की पहचान बदायूं निवासी शाहनवाज के रूप में हुई।
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। मसूरी थाना क्षेत्र में इस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के किनारे रसूलपुर टोल प्लाजा के पास चेकिंग कर रही जीएसटी टीम को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। हादसे में पांच लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया जहां एक व्यक्ति को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। जीएसटी अधिकारी की शिकायत पर मसूरी थाने में टक्कर मारने वाली कार के चालक पर केस दर्ज किया गया है।
एसीपी मसूरी सुनील कुमार के मुताबिक 15 अगस्त की देर रात करीब साढ़े 11 बजे जीएसटी मोबाइल यूनिट रसूलपुर टोल प्लाजा के पास वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान एक कार को चेकिंग के लिए रोका गया। इसी बीच आई तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी।
ककराला निवासी 42 वर्षीय शाहनवाज को मृत घोषित कर दिया
हादसे में जीएसटी अधिकारी दिव्यांश मोहन, हैड कांस्टेबल धीरेंद्र कुमार, कांस्टेबल गौरव कुमार, जिस कार की चेकिंग की जा रही थी उसका चालक शाहनवाज और आमिर घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को सीएचसी डासना पहुंचाया जहां चिकित्सकों ने बदायूं के ककराला निवासी 42 वर्षीय शाहनवाज को मृत घोषित कर दिया।
जीएसटी अधिकारी को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई जबकि हैड कांस्टेबल धीरेंद्र मणिपाल अस्पताल में भर्ती हैं। एसीपी का कहना है कि टक्कर मारने वाली के चालक की तलाश की जा रही है।
यह भी पढ़ें- UP में पहली बार गाजियाबाद की सड़कों को मिलेगी डिजिटल पहचान, यूनिक आईडी और ग्रेडिंग से होगा बेहतर प्रबंधन