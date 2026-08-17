गाजियाबाद में चेकिंग कर रही जीएसटी टीम को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मारी, एक कार ड्राइवर की मौत

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। मसूरी थाना क्षेत्र में इस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के किनारे रसूलपुर टोल प्लाजा के पास चेकिंग कर रही जीएसटी टीम को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। हादसे में पांच लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया जहां एक व्यक्ति को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। जीएसटी अधिकारी की शिकायत पर मसूरी थाने में टक्कर मारने वाली कार के चालक पर केस दर्ज किया गया है।

एसीपी मसूरी सुनील कुमार के मुताबिक 15 अगस्त की देर रात करीब साढ़े 11 बजे जीएसटी मोबाइल यूनिट रसूलपुर टोल प्लाजा के पास वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान एक कार को चेकिंग के लिए रोका गया। इसी बीच आई तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी।