गाजियाबाद में स्नेचिंग के आरोपी ने गिरफ्तार करने आए दारोगा को दिया धक्का, टीम ने पीछा कर बदमाश को दबोचा

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। गिरफ्तारी के लिए आई पुलिस टीम से बचने के लिए एक बदमाश ने दारोगा को धक्का दे दिया। जिससे दारोगा के पैर में चोट आ गई। पुलिस टीम ने बदमाश का पीछा जारी रखा और उसे दबोच लिया।

पकड़े गए आरोपित पर बीते साल जून और जुलाई में कविनगर थानाक्षेत्र में छिनैती की दो घटनाओं का आरोप है। आरोपित पर फरार होने की वजह से 25 हजार रुपये का ईनाम घोषित है। घटना में घायल दारोगा के पैर में फ्रैक्चर आया है।

महिलाओं से छीन ली थी कुंडल और चेन एसीपी कविनगर सूर्यबली मौर्य के मुताबिक पकड़ा गया आरोपित दौलतपुरा निवासी हिमांशु शर्मा है। आरोपित ने बीते साल 30 जून की रात नौ बजे और 28 जुलाई को दिन में दो अलग-अलग महिलाओं से कुंडल और चेन छीन ली थी। आरोपित का साथी करण पूर्व में गिरफ्तार किया जा चुका है।

पुलिस टीम हिमांशु शर्मा की पहचान कर उसकी तलाश कर रही थी। हिमांशु की लोकेशन असम में मिली। जहां वह ट्रक पर क्लीनर के रूप में काम करता था। दो दिन पूर्व पुलिस को उसकी लोकेशन दौलतपुरा की मिलने पर दारोगा अनुज गिल एवं अन्य पुलिसकर्मियों ने उसके घर दबिश दी। पुलिस को देख आरोपित भाग गया।