Language
jagran animated logo
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

गाजियाबाद: वसुंधरा सेक्टर-11 में स्मार्ट मीटर लगाने का विरोध, अपार्टमेंट निवासियों ने अधिशासी अभियंता से की जेई की शिकायत

By Rahul Kumar Edited By: Pooja Tripathi
Updated: Fri, 14 Aug 2026 08:33 PM (IST)

वसुंधरा सेक्टर-11 के द्रोणागिरी अपार्टमेंट के निवासियों ने विद्युत निगम पर बिना सहमति स्मार्ट मीटर लगाने का आरोप लगाया है।

सांकेतिक तस्वीर एआई जनरेटेड

सांकेतिक तस्वीर एआई जनरेटेड

HighLights

  1. बिना सहमति स्मार्ट मीटर लगाने का आरोप लगाया।

  2. जेई पर मुकदमा दर्ज कराने की धमकी देने का आरोप।

  3. अधिशासी अभियंता से जेई पर कार्रवाई की मांग।

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। वसुंधरा सेक्टर-11 के द्रोणागिरी अपार्टमेंट के लोगों ने विद्युत निगम पर मानकों के विपरीत स्मार्ट मीटर लगाने के लिए नोटिस देने का आरोप लगाया है।

साथ ही जेई पर भी सोसायटी के सुपरवाइजर को मुकदमा दर्ज कराने की धमकी देने का आरोप लगाया है। स्थानीय निवासी ने इसकी शिकायत अधिशासी अभियंता से कर जेई पर कार्रवाई की मांग की है।

सोसायटी निवासी अमित किशोर ने विद्युत निगम में शिकायत करते हुए कहा कि बहुमंजिला सोसायटियों में उपभोक्ताओं की सहमति के बिना प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाए जाने की कार्रवाई की जा रही है। इसके लिए उनकी सोसायटी को नोटिस भेजा गया है।

बिना सहमति विद्युत निगम क्यों लगा रहा स्मार्ट मीटर

उनका कहना है कि केंद्रीय ऊर्जा मंत्री लोकसभा में यह मुद्दा उठा चुके हैं कि उपभोक्ता की सहमति के बिना बिजली कनेक्शन को प्रीपेड मोड में परिवर्तित नहीं किया जा सकता तो स्थानीय स्तर पर विद्युत निगम द्वारा बिना स्पष्ट सहमति के स्मार्ट मीटर लगाने की कार्रवाई क्यों की जा सकती है।

उन्होंने बताया कि 10 अगस्त को जारी पत्र में बहुमंजिला आवासीय सोसायटियों में पूर्व से स्थापित मीटरों के स्थान पर आनलाइन प्रीपेड मीटर लगाने के लिए संबंधित सोसायटियों के अध्यक्षों, निवासियों व प्रबंधकों से सहयोग करने को कहा गया है। पत्र में यह भी कहा गया है कि एजेंसी द्वारा 18 अगस्त से मीटर लगाने का कार्य प्रारंभ किया जाएगा।

यदि स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था है और इसके लिए उपभोक्ता की सहमति आवश्यक है तो विभाग को पहले प्रत्येक उपभोक्ता को पूरी जानकारी उपलब्ध कराकर उसकी सहमति लेनी चाहिए। किसी भी प्रकार के विभागीय दबाव के माध्यम से उपभोक्ताओं को मीटर बदलने के लिए बाध्य करना उचित नहीं है।

मुकदमा दर्ज कराने की धमकी देने का आरोप

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि सोसायटी के सुपरवाइजर को संबंधित जेई ने कहा है कि यदि स्मार्ट मीटर लगाने का विरोध किया गया तो सरकारी कार्य में बाधा डालने के आरोप में मुकदमा दर्ज करा दिया जाएगा। उन्होंने अधिशासी अभियंता से मांग करते हुए कहा कि जेई के खिलाफ विभागीय जांच होनी चाहिए।

सोसायटी में 51 प्रतिशत लोगों की सहमति के बाद ही मल्टी प्वाइंट कनेक्शन में परिवर्तित करते हुए स्मार्ट मीटर लगाए जा सकते हैं। सोसायटी के लोगों ने एक ही मीटर से बिजली और मेंटेनेंस शुल्क काटने की शिकायत की होगी। इसके बाद ही नोटिस जारी किया गया होगा। जेई से पूछताछ की जाएगी।
-अमित झा, अधिशासी अभियंता, विद्युत निगम।