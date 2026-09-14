10 साल बाद खुला अपार्टमेंट का महत्वपूर्ण गेट, गाजियाबाद के सिद्धार्थ विहार में 1292 परिवारों को बड़ी राहत

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। गाजियाबाद में सिद्धार्थ विहार स्थित गंगा-यमुना-हिंडन अपार्टमेंट में टावर वाई-4 और वाई-5 के पीछे स्थित गेट नंबर-दो के नार्थ-वेस्ट रैंप का रविवार को विधायक संजीव शर्मा ने लोकार्पण किया।

कार्यक्रम में पार्षद पति संत राम यादव विशिष्ट अतिथि रहे। रैंप बनने से करीब 10 वर्ष से प्रभावी रूप से बंद पड़े गेट का अब सुचारु उपयोग हो सकेगा।

गंगा-यमुना-हिंडन अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अवनीश नाथ त्रिपाठी ने बताया कि आवास विकास परिषद ने सोसायटी निर्माण के समय गेट तो बनाया था, लेकिन रैंप नहीं होने के कारण इसका उपयोग नहीं हो पा रहा था।

यातायात का दबाव भी कम होगा

सोसायटी के सभी 1,292 फ्लैट बिक चुके हैं और लंबे समय से रैंप निर्माण की मांग की जा रही थी। भवन रख-रखाव समिति के अध्यक्ष कैलाश चंद्र शर्मा ने बताया कि रैंप बनने से निवासियों का आवागमन सुरक्षित होने के साथ मुख्य मार्ग पर यातायात का दबाव भी कम होगा।