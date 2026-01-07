फर्जी केस दर्ज करने के आरोप में दारोगा निलंबित, महिला संग मिलीभगत का खुलासा
मोदीनगर के निवाड़ी थाने में तैनात सब-इंस्पेक्टर जितेंद्र राघव को एक महिला के साथ मिलीभगत कर मनमाने ढंग से दो युवकों के खिलाफ छेड़छाड़ का फर्जी मामला द ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, मोदीनगर। निवाड़ी थाने में तैनात सब-इंस्पेक्टर जितेंद्र राघव को DCP रूरल ने एक महिला के साथ मिलीभगत करके 21 दिसंबर को निवाड़ी रोड पर हुई घटना के संबंध में दो युवकों के खिलाफ मनमाने ढंग से केस दर्ज करने के आरोप में सस्पेंड कर दिया है। एक और सब-इंस्पेक्टर की भूमिका की भी जांच की जा रही है।
घटना मोदीनगर थाने के इलाके में हुई थी, इसके बावजूद केस निवाड़ी थाने में दर्ज किया गया था। इसके अलावा, आरोप हैं कि घटना की प्रकृति को पूरी तरह से गलत तरीके से पेश किया गया। ACP मोदीनगर ने इस मामले में DCP रूरल को जांच रिपोर्ट सौंपी थी। DCP ने उस रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की। सब-इंस्पेक्टर के खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है। 21 दिसंबर को एक महिला ने निवाड़ी थाने में दो युवकों के खिलाफ केस दर्ज कराया था।
उसने आरोप लगाया था कि वह अपनी कार से मेरठ से लौट रही थी, जब निवाड़ी पहुंचने पर थार गाड़ी में सवार आरोपियों ने उसकी कार को जबरन रोक लिया और उसके साथ छेड़छाड़ और बदतमीजी की। कुछ दिन पहले महिला के दो वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए।
वीडियो में महिला को दो युवकों से यह कहते हुए सुना जा सकता है कि जाटों से पंगा मत लो... वह उन्हें दस थार खरीद देगी। वीडियो में युवकों द्वारा कोई बदतमीजी या छेड़छाड़ करते हुए नहीं दिखाया गया था। वीडियो में दो सब-इंस्पेक्टर भी दिखे थे। पुलिस अधिकारियों ने मामले की जांच शुरू की। जांच में पता चला कि महिला पहले से ही सब-इंस्पेक्टर के संपर्क में थी। शिकायत में लगाए गए आरोप सच नहीं थे।
घटना मोदीनगर थाने के इलाके में हुई थी। सब-इंस्पेक्टर ने महिला के साथ मिलीभगत करके मनमाने ढंग से शिकायत निवाड़ी थाने में दर्ज कराई और केस दर्ज किया। जितेंद्र राघव 2023 बैच का सब-इंस्पेक्टर है। ACP मोदीनगर अमित सक्सेना ने बताया कि जितेंद्र राघव को सस्पेंड कर दिया गया है और उसके खिलाफ विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। वीडियो में दिखे दूसरे सब-इंस्पेक्टर की भूमिका की भी जांच की जा रही है।
