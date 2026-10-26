गाजियाबाद में साइबर ठगों का खौफ, शेयर ट्रेडिंग और 'डिजिटल अरेस्ट' के नाम पर लूट लिए करोड़ों रुपये

विनीत कुमार, गाजियाबाद। शेयर ट्रेडिंग में मोटे मुनाफे का लालच गाढ़ी कमाई पर बड़ी चोट कर रहा है। फरवरी 2024 से साइबर क्राइम थाना खुलने के बाद सभी तरह के साइबर अपराध में शेयर ट्रेडिंग में 386 लोगों ने सबसे ज्यादा रकम 143.91 करोड़ रुपये भी गवाएं और औसतन हर व्यक्ति से 37 लाख रुपये की ठगी हुई है।

रकम वापसी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि शेयर ट्रेडिंग में सिर्फ 86 हजार रुपये ही औसतन हर व्यक्ति को वापस हो पाए हैं। पुलिस का कहना है कि अधिकांश मामलों में कई माह या कई दिन रुपये लगाने के बाद पीड़ित को ठगी का एहसास होता है। ऐसे में ठग पूरी रकम को विभिन्न बैंक खातों में ट्रांसफर कर चुके होते हैं।

फरवरी 2024 में 825 मुकदमे दर्ज फरवरी 2024 में साइबर क्राइम थाना शुरू होने के बाद से बीते महीने तक 825 मुकदमे दर्ज हुए हैं। इनमें कुल 223.21 करोड़ रुपये की रकम ठगी गई है। इसके मुकाबले पीड़ितों को केवल 42.93 करोड़ रुपये ही वापस मिल सके हैं। यानी ठगी गई रकम का करीब पांचवां हिस्सा ही वापस हो पाया है। ठगी के तरीकों में शेयर ट्रेडिंग सबसे आगे है।

शेयर ट्रेडिंग के नाम पर 386 मुकदमे दर्ज हुए और करीब 143.91 करोड़ रुपये ठगे गए। यह कुल ठगी की रकम का बड़ा हिस्सा है। डिजिटल अरेस्ट के नाम पर भी लोगों को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। इस तरह की ठगी के 55 मुकदमों में करीब 23.42 करोड़ रुपये गंवाए गए।

ठगी की रकम वापसी भी चुनौती ठगी की रकम वापस कराने की चुनौती भी बनी हुई है। अब तक कुल ठगी की रकम का करीब 19 प्रतिशत ही वापस हो सका है। ऐसे में लोगों को अनजान निवेश योजनाओं, संदेशों और फोन काल से सतर्क रहने की जरूरत है। किसी भी दबाव या लालच में आकर रुपये ट्रांसफर करने से पहले उसकी पुष्टि करना जरूरी है।