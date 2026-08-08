गाजियाबाद में 205 एकड़ की शौर्यापुरम टाउनशिप को मिली रफ्तार, 4.19 हेक्टेयर जमीन का होगा अधिग्रहण

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। इंटीग्रेटेड टाउनशिप को तेजी से विकसित करने के लिए जिला प्रशासन ने जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज कर दी है। एनएच-9 स्थित शाहपुर बम्हेटा गांव की करीब 4.1921 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण शौर्यापुरम टाउनशिप के लिए किया जाएगा।

यह टाउनशिप करीब 205 एकड़ क्षेत्र में विकसित होगी। टाउनशिप को पूरी तरह विकसित करने के लिए ही बची हुई जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है। अपर जिलाधिकारी भू-अर्जन के निर्देश पर सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन (एसआइए) सर्वे पूरा हो चुका है। 13 अगस्त को सर्वे रिपोर्ट पर आपत्तियों की सुनवाई होगी। इसके बाद जमीन अधिग्रहण के लिए एक विशेष कमेटी गठित होगी। कई बिल्डरों को मिला था लाइसेंस कमेटी दो महीने के अंदर अधिग्रहण प्रक्रिया पूरी करेगी। अधिग्रहण के बाद इस जमीन पर आवासीय और व्यावसायिक भूखंडों की योजना के साथ ही ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट भी विकसित होंगे। वर्ष 2005 में कई बिल्डरों को इंटीग्रेटेड टाउनशिप का लाइसेंस दिया गया था।