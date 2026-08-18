गाजियाबाद में स्कूली वाहनों में लापरवाही पर होगी सख्ती, ड्राइवर का सत्यापन भी होगा जरूरी

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। स्कूली बच्चों के सुरक्षित आवागमन को लेकर परिवहन विभाग ने सख्ती बढ़ा दी है। अब जनपद के सभी विद्यालयों में बच्चों को लाने-ले जाने वाले वाहनों के चालकों का चरित्र सत्यापन और स्वास्थ्य परीक्षण अनिवार्य रूप से कराना होगा। विद्यालय प्रबंधन को केवल सत्यापित और स्वस्थ चालकों से ही स्कूली वाहनों का संचालन कराने के निर्देश दिए गए हैं।

जिला कलेक्ट्रेट सभागार में सोमवार को विशेष जिला विद्यालय यान परिवहन सुरक्षा समिति की बैठक हुई। बैठक में विद्यार्थियों की सुरक्षा और विद्यालय वाहनों के संचालन को लेकर कई महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए गए। कलक्ट्रेट सभागार में विशेष जिला विद्यालय यान परिवहन सुरक्षा समिति की बैठक के दौरान उपस्थित अधिकारी व अन्य। सौ. प्रशासन एआरटीओ (प्रवर्तन) अमित राजन राय ने विद्यालय प्रबंधन को निर्देशित किया कि चालक के सत्यापन और स्वास्थ्य परीक्षण की प्रक्रिया को अनिवार्य रूप से पूरा कराया जाए। सुरक्षा मानकों के पालन में किसी भी स्तर पर लापरवाही मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। बैठक में छोटे बच्चों की सुरक्षा पर विशेष जोर दिया गया। छोटे बच्चों के आवागमन के लिए इस्तेमाल होने वाले प्रत्येक विद्यालय वाहन में एक महिला या पुरुष सहायक की मौजूदगी अनिवार्य होगी।

सहायक बच्चों को सुरक्षित रूप से वाहन में चढ़ाने और उतारने के साथ यात्रा के दौरान उनकी निगरानी करेगा। बिना सहायक के छोटे बच्चों को विद्यालय वाहन से लाने-ले जाने की अनुमति नहीं होगी। बैठक में एआरटीओ (प्रवर्तन) अंकिता शुक्ला, यात्री/मालकर अधिकारी आशुतोष उपाध्याय, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी अभिषेक यादव समेत विद्यालय प्रबंधन के प्रतिनिधि मौजूद रहे।