लखनऊ के बाद गाजियाबाद के सर्वोदय स्कूल में भी सामने आई कमी, जेन अल्फा आंदोलन से पहले होगी कंप्यूटर टीचर की भर्ती

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। समाज कल्याण विभाग द्वारा लखनऊ में संचालित जयप्रकाश नारायण सर्वोदय बालिका विद्यालय में सोमवार को टीचर की कमी के कारण जेन अल्फा का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला था।

इसके बाद गाजियाबाद में भी संचालित जयप्रकाश नारायण सर्वोदय बालिका विद्यालय में सुविधाएं दुरुस्त करने की तैयारी शुरू कर दी गई हैं। यहां पर कम्प्यूटर टीचर की नियुक्ति की प्रक्रिया को जल्द ही पूरा किया जाएगा।

छात्राओं ने कहा- कंप्यूटर टीचर नहीं है

लखनऊ में हुए विरोध प्रदर्शन के बाद प्रदेश सरकार की ओर से समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों को स्कूलों का निरीक्षण करने और वहां पर कमियों को दूर करने की दिशा में तेज गति से कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं।

इसी क्रम में सीडीओ कुमार सौरभ, जिला समाज कल्याण अधिकारी संदीप चौधरी ने समाज कल्याण विभाग द्वारा निडोरी में संचालित जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय का निरीक्षण किया। वहां पर छात्राओं के साथ भोजन और नाश्ता तय कर खाने की गुणवत्ता चेक की गई, जो कि सही पाई गई।