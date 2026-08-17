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UP में पहली बार गाजियाबाद की सड़कों को मिलेगी डिजिटल पहचान, यूनिक आईडी और ग्रेडिंग से होगा बेहतर प्रबंधन

By Hasin Shahjama Edited By: Sonu Suman
Updated: Mon, 17 Aug 2026 10:32 PM (IST)

गाजियाबाद नगर निगम शहर की सड़कों का पहली बार एकीकृत डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करेगा, जिसमें प्रत्येक सड़क को यूनिक रोड आईडी और उसकी स्थिति के आधार पर ग्रेड ...और पढ़ें

गाजियाबाद की सड़कों को मिलेगी डिजिटल पहचान।

गाजियाबाद की सड़कों को मिलेगी डिजिटल पहचान।

HighLights

  1. गाजियाबाद की सड़कों का बनेगा एकीकृत डिजिटल रिकॉर्ड।

  2. प्रत्येक सड़क को मिलेगी यूनिक आईडी और ग्रेडिंग।

  3. खराब सड़कों की मरम्मत को मिलेगी प्राथमिकता, जवाबदेही तय।

हसीन शाह, गाजियाबाद। शहर की सड़कों का अब अपना डिजिटल पहचान पत्र होगा। नगर निगम शहर की सड़कों का पहली बार एकीकृत डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करने जा रहा है। इसके तहत निगम क्षेत्र की करीब 2,000 किलोमीटर लंबी सड़कों का सर्वे कर प्रत्येक सड़क को यूनिक रोड आइडी दी जाएगी।

साथ ही सड़क की मौजूदा स्थिति के आधार पर उसकी ग्रेडिंग भी की जाएगी। इससे किसी सड़क की लंबाई, चौड़ाई, निर्माण और मरम्मत से जुड़ी जानकारी एक क्लिक पर उपलब्ध हो सकेगी। निगम का दावा है कि प्रदेश में पहली बार गाजियाबाद में यह व्यवस्था शुरू होगी।

शहर की सड़कों से संबंधित जानकारी अलग-अलग विभागों और रिकॉर्ड में दर्ज है। ऐसे में किसी सड़क की वास्तविक स्थिति पता करने के लिए कई स्तर पर जानकारी जुटानी पड़ती है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद सड़क का पूरा ब्योरा एक डिजिटल प्लेटफार्म पर उपलब्ध होगा।

निगम के अधिकारी यूनिक रोड आइडी के माध्यम से सड़क की पहचान कर सकेंगे और उसकी वर्तमान स्थिति के साथ पुराने निर्माण व मरम्मत कार्यों का रिकॉर्ड भी देख सकेंगे। नगर निगम इस पूरी प्रक्रिया के लिए विशेषज्ञ एजेंसी की मदद लेगा। सर्वे तीन चरणों में कराया जाएगा।

पहले चरण में शहर की सड़कों का भौगोलिक नक्शा तैयार किया जाएगा। इसके बाद मौके पर जाकर भौतिक सर्वे किया जाएगा। इस दौरान सड़क की लंबाई, चौड़ाई, निर्माण की स्थिति और अन्य जरूरी जानकारी जुटाई जाएगी। तीसरे चरण में मौके से मिले आंकड़ों का सत्यापन कर उन्हें डिजिटल रिकॉर्ड में शामिल किया जाएगा।

सर्वे पूरा होने के बाद सड़क की स्थिति के अनुसार चार श्रेणियां बनाई जाएंगी। अच्छी स्थिति वाली सड़क को गुड, सामान्य स्थिति वाली सड़क को फेयर, खराब सड़क को पुअर और बेहद खराब सड़क को वेरी पुअर श्रेणी में रखा जाएगा।

खराब सड़कों की पहले होगी मरम्मत

यूनिक रोड आइडी और ग्रेडिंग व्यवस्था का सबसे बड़ा फायदा खराब सड़कों की पहचान में होगा। पुअर और वेरी पुअर श्रेणी में आने वाली सड़कों की अलग सूची तैयार की जा सकेगी। इसके बाद इन सड़कों की मरम्मत और पुनर्निर्माण के लिए प्राथमिकता के आधार पर बजट जारी किया जा सकेगा।

ठेकेदार और अधिकारियों की जवाबदेही भी होगी तय

यूनिक आइडी व्यवस्था से सड़क निर्माण और मरम्मत के काम में जवाबदेही तय करने में भी मदद मिलेगी। किसी सड़क पर कब निर्माण हुआ, कब मरम्मत कराई गई और कितने समय बाद सड़क खराब हुई, इसका रिकॉर्ड रखा जा सकेगा। यदि किसी सड़क की मरम्मत के कुछ समय बाद ही स्थिति खराब होती है तो डिजिटल रिकॉर्ड के आधार पर संबंधित ठेकेदार और अधिकारियों से जवाब मांगा जा सकेगा।

नगर निगम की सड़कों की स्थिति

कुल सड़क नेटवर्क - 2809.13 किलोमीटर
कुल पक्की सड़कें - 9313
पक्की सड़कों की लंबाई करीब - 1400 किलोमीटर

इस तरह चार श्रेणियों में होगी सड़कों की ग्रेडिंग

गुड : सड़क अच्छी स्थिति में
फेयर : सड़क सामान्य स्थिति में
पुअर : सड़क खराब स्थिति में
वेरी पुअर : सड़क बेहद खराब, तत्काल सुधार की जरूरत

नगर निगम शहर की सड़कों का पहली बार एकीकृत डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करेगा। प्रत्येक सड़क को यूनिक रोड आइडी दी जाएगी। मौजूदा स्थिति के आधार पर सड़क की ग्रेडिंग भी की जाएगी। - एनके चौधरी, मुख्य अभियंता, नगर निगम

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