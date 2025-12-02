Ghaziabad News: सड़क हादसे में दिल्ली के व्यापारी की मौत, सूचना पर सदमे में आई मां की भी मौत

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। नासिरपुर फाटक के पास रविवार देर रात शादी समारोह में शामिल होने आए दिल्ली के नांगालोई निवासी 42 वर्षीय दौलतराम को कार ने टक्कर मार दी। हादसे में घायल दौलतराम को संजय नगर स्थित यशोदा अस्पताल पहुंचाया गया जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हादसे की सूचना मिलने पर उनकी मां ने बेटे की मौत के सदमे में दम तोड़ दिया। सोमवार शाम को व्यापारी का शव पोस्टमार्टम के बाद स्वजन को सौंप दिया गया।

एसीपी कविनगर सूर्यबली मौर्य के मुताबिक दिल्ली के नांगलोई निवासी दौलतराम कविनगर स्थित लायंस क्लब में एक शादी समारोह में आए थे। देर रात करीब एक बजे वह लायंस क्लब से अपने रिश्तेदार बिजेंद्र के साथ नासिरपुर फाटक की तरफ जा रहे थे। रास्ते में उन्हें तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। टक्कर लगने से घायल दौलतराम को संजयनगर स्थित यशोदा अस्पताल लेकर गए जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

पुलिस का कहना है कि दौलतराम नांगलोई स्थित श्यामपार्क के रहने वाले थे और बिंदी का व्यापार करते थे। उनके रिश्तेदार बिजेंद्र ने दौलतराम की मौत की सूचना देर रात ही स्वजन को दी। सूचना पाकर दौलतराम के भाई मुकेश व अन्य स्वजन रात करीब एक बजे नांगलोई से एक कैब बुक कर गाजियाबाद के लिए आ रहे थे।