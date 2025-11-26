गाजियाबाद के इंदिरापुरम में अतिक्रमण के खिलाफ प्रदर्शन, कई जगह पर सीवर और नाली के कार्य ठप

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद (गाजियाबाद)। गाजियाबाद में इंदिरापुरम के न्याय खंड-1 की विधायक कॉलोनी में अतिक्रमण से परेशान लोगों ने मंगलवार को विरोध जताया। लोगों का कहना है कि अतिक्रमण के कारण आने-जाने में भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई लोगों ने पक्का निर्माण तक गलियों को पूरी तरह से गायब ही कर दिया है।

कॉलोनी के लोगों ने विरोध जताते हुए बताया कि आवागमन बुरी तरह प्रभावित है। लोगों को अपने घरों तक पहुंचने के लिए दूर के रास्तों को उपयोग करना पड़ रहा है। सफाई वाहन व एंबुलेंस तक अंदर नहीं पहुंच पाते। अगर अतिक्रमण को हटा दिया जाएगा तो बड़ी राहत मिलेगी। इसकी शिकायत नगर निगम में की गई है। लोगों ने बताया कि कई जगह पर सीवर और नाली के कार्य ठप हैं।

कॉलोनी के आरडब्ल्यूए अध्यक्ष अध्यक्ष अनुपम शुक्ला ने बताया कि यह समस्या पिछले कुछ समय से लगातार बढ़ रही है, लेकिन नगर निगम और पुलिस-प्रशासन ने अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। उनका कहना है कि यह केवल कब्जे का मामला नहीं है, बल्कि सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा और जनहित की उपेक्षा का उदाहरण है।