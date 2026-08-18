गाजियाबाद में बढ़ रहा स्वाइन फ्लू का खतरा, बच्चों-बुजुर्गों को बरतनी होगी खास सावधानी

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। Swine Flu Alert: जिले में जनवरी से अगस्त तक स्वाइन फ्लू के दो मरीज (माइल्ड केस) मिले है। दोनों केस प्राइवेट हास्पिटल में भर्ती रहे और जांच भी प्राइवेट लैब से कराई गई। जिला सर्विलांस अधिकारी डॉ.आरके गुप्ता ने इसकी पुष्टि की है।

उन्होंने बताया कि दोनों मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, लेकिन सावधानी और सतर्कता को ध्यान में रखकर स्वास्थ्य विभाग ने मौसमी इन्फ्लुएंजा (इन्फ्लुएंजा ए एवं एच1एन1) को लेकर एडवायजरी जारी कर दी है। स्वाइन फ्लू एक संक्रामक श्वसन रोग है, जो संक्रमित व्यक्ति के खांसने, छींकने या निकट संपर्क में आने से फैलता है। अधिकांश मरीज सही देखभाल से ठीक हो जाते हैं, लेकिन उच्च जोखिम वाले समूहों में यह गंभीर रूप ले सकता है।