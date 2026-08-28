रक्षाबंधन पर गाजियाबाद में ध्वस्त हुई ट्रैफिक व्यवस्था, डासना-लालकुआं के बीच घंटों फंसे रहे वाहन
रक्षाबंधन पर गाजियाबाद में दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे समेत प्रमुख मार्गों पर भीषण जाम लगा, जिससे वाहन चालक परेशान रहे। पुलिस के ...और पढ़ें
HighLights
रक्षाबंधन पर गाजियाबाद में प्रमुख मार्गों पर लगा भीषण जाम।
पुलिस के यातायात प्रबंधन के दावे और डायवर्जन रहे बेअसर।
डासना से लालकुआं तक वाहन चालक घंटों फंसे रहे।
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। रक्षाबंधन पर जाम से निपटने के पुलिस के दावे इस बार भी सड़कों पर दम तोड़ते नजर आए। बीते साल रक्षाबंधन पर दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर लगे 10 किलोमीटर से अधिक लंबे जाम से भी पुलिस ने सबक नहीं लिया।
नतीजा यह रहा कि इस साल भी त्योहार पर वाहन चालक डासना से लालकुआं तक जाम में फंसकर परेशान होते रहे। सुबह से ही प्रमुख मार्गों पर वाहनों की रफ्तार थमने लगी और दोपहर तक जाकर हालात सामान्य हुए।
कमिश्नरेट में करीब एक हजार यातायातकर्मियों की मौजूदगी और पहले से तैयारियों के दावों के बावजूद त्योहार पर लोगों को जाम से राहत नहीं मिल सकी।
रक्षाबंधन पर वाहनों का दबाव बढ़ने की संभावना पहले से थी। इसी को देखते हुए 26 से 28 अगस्त तक भारी वाहनों का डायवर्जन लागू किया गया था। इसके बावजूद कार और दोपहिया वाहनों की बढ़ी संख्या ने यातायात व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया।
डासना में समस्या नई नहीं
डासना स्थित दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे के एंट्री प्वाइंट पर हापुड़ की ओर जाने वाली लेन में वाहनों की कतार लगी रही। एनएच-नौ पर भी कई स्थानों पर यातायात प्रभावित रहा। लालकुआं पर वाहनों की लंबी कतार ने लोगों की परेशानी और बढ़ा दी। डासना में समस्या नई नहीं है।
डीएमई से उतरकर हापुड़ की ओर जाने वाला यातायात और शहर की ओर से डीएमई में प्रवेश करने वाले वाहनों का दबाव एक ही स्थान पर बढ़ता है। इसके बावजूद पिछले साल के अनुभव के बाद भी इस बार स्थायी समाधान के बजाय यातायात पुलिस को मौके पर व्यवस्था संभालने के लिए जूझना पड़ा।
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