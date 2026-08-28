रक्षाबंधन पर गाजियाबाद में ध्वस्त हुई ट्रैफिक व्यवस्था, डासना-लालकुआं के बीच घंटों फंसे रहे वाहन

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। रक्षाबंधन पर जाम से निपटने के पुलिस के दावे इस बार भी सड़कों पर दम तोड़ते नजर आए। बीते साल रक्षाबंधन पर दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर लगे 10 किलोमीटर से अधिक लंबे जाम से भी पुलिस ने सबक नहीं लिया।

नतीजा यह रहा कि इस साल भी त्योहार पर वाहन चालक डासना से लालकुआं तक जाम में फंसकर परेशान होते रहे। सुबह से ही प्रमुख मार्गों पर वाहनों की रफ्तार थमने लगी और दोपहर तक जाकर हालात सामान्य हुए। कमिश्नरेट में करीब एक हजार यातायातकर्मियों की मौजूदगी और पहले से तैयारियों के दावों के बावजूद त्योहार पर लोगों को जाम से राहत नहीं मिल सकी। रक्षाबंधन पर वाहनों का दबाव बढ़ने की संभावना पहले से थी। इसी को देखते हुए 26 से 28 अगस्त तक भारी वाहनों का डायवर्जन लागू किया गया था। इसके बावजूद कार और दोपहिया वाहनों की बढ़ी संख्या ने यातायात व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया।

डासना में समस्या नई नहीं डासना स्थित दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे के एंट्री प्वाइंट पर हापुड़ की ओर जाने वाली लेन में वाहनों की कतार लगी रही। एनएच-नौ पर भी कई स्थानों पर यातायात प्रभावित रहा। लालकुआं पर वाहनों की लंबी कतार ने लोगों की परेशानी और बढ़ा दी। डासना में समस्या नई नहीं है।