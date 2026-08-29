रक्षाबंधन पर टूटा गमों का पहाड़, भाई के घर जा रही बहन की सड़क हादसे में मौत; मातम में बदलीं खुशियां
रक्षाबंधन पर भाई से मिलने जा रही 72 वर्षीय महिला की गाजियाबाद में सड़क हादसे में मौत हो गई। इस ...और पढ़ें
HighLights
रक्षाबंधन पर भाई से मिलने जा रही थी महिला।
गाजियाबाद में अज्ञात टेंपो की टक्कर से हुई दुर्घटना।
महिला की मौत, बेटा और पोता गंभीर रूप से घायल।
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। रक्षाबंधन पर भाई से मिलने की खुशी लेकर कुशलिया जा रही 72 वर्षीय महिला की सड़क हादसे में मौत हो गई। महिला अपने बेटे और छह वर्षीय पोते के साथ बाइक पर सवार थी।
मसूरी थाना क्षेत्र में कल्लूगढ़ी रोड पर डीपीएसजी स्कूल के पास अज्ञात टेंपो ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में तीनों घायल हो गए। अस्पताल में उपचार के दौरान महिला ने दम तोड़ दिया, जबकि बेटे और पोते को गंभीर हालत में दूसरे अस्पताल रेफर किया गया।
सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस
पुलिस के मुताबिक, शुक्रवार दोपहर करीब 2:39 बजे राहगीरों ने कल्लूगढ़ी रोड पर हादसे की सूचना दी। पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे तो बाइक पर तीन लोग घायल मिले। उनकी पहचान सिकंद्राबाद के मोहम्मदपुर कलां निवासी 36 वर्षीय सत्येंद्र उनकी मां 72 वर्षीय वीरवती और छह वर्षीय बेटे लव के रूप में हुई।
सत्येंद्र और लव को रेफर किया
वहीं, पुलिस ने तीनों को तत्काल सीएचसी डासना ले जाया गया। यहां चिकित्सकों ने वीरवती को मृत घोषित कर दिया। सत्येंद्र और लव को सर्वोदय अस्पताल रेफर किया गया।
पुलिस का कहना है कि वीरवती का भाई कुशलिया में रहते हैं और रक्षाबंधन पर वह अपने भाई से मिलने बेटे और पोते के साथ जा रही थीं। रास्ते में हुए हादसे ने त्योहार की खुशियों को मातम में बदल दिया। पुलिस अज्ञात टेंपो और उसके चालक की तलाश कर रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की कार्रवाई की जा रही है।