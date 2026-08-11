हल्की बारिश हुई नहीं कि गलियां बन गईं तालाब, ट्रांस हिंडन में जलभराव से लोग बेहाल, नगर निगम ने लगाए पंप

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। ट्रांस हिंडन क्षेत्र में जलभराव की समस्या मंगलवार सुबह भी देखने को मिली। सुबह की वर्षा के बाद कुछ इलाकों में जलभराव हो गया।

सूचना पर पहुंची नगर निगम की टीमों ने पंप सेट लगवाकर पानी की निकासी कराई। इंदिरापुरम समेत अन्य इलाकों में गलियों में भरे पानी को निकलवाया गया।

अर्थला, राजेंद्रनगर, सौर ऊर्जा मार्ग समेत अंडरपास में मंगलवार सुबह से हुई रिमझिम वर्षा के बाद जलभराव हो गया। दोपहर के समय वर्षा रुकने पर नगर निगम की टीमों को लोगों ने इसकी सूचना दी।

इंदिरापुरम में विधायक कॉलोनी, काला पत्थर रोड, सुचेता कृपलानी मार्ग समेत अन्य स्थानों पर जलभराव के चलते लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी। स्थानीय निवासी रोबिन ने बताया कि अक्सर हल्की वर्षा के बाद जलभराव की स्थिति हो जाती है और गलियों में पानी भर जाता है।