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    हल्की बारिश हुई नहीं कि गलियां बन गईं तालाब, ट्रांस हिंडन में जलभराव से लोग बेहाल, नगर निगम ने लगाए पंप

    By Shobhit Sharma Edited By: Pooja Tripathi
    Updated: Tue, 11 Aug 2026 07:40 PM (GMT+05:30)

    सुबह की वर्षा के बाद ट्रांस हिंडन क्षेत्र के इंदिरापुरम समेत कई इलाकों में जलभराव हो गया, जिससे लोगों को परेशानी हुई। ...और पढ़ें

    पंप से निकाला गया पानी। जागरण

    पंप से निकाला गया पानी। जागरण

    HighLights

    1. ट्रांस हिंडन क्षेत्र में सुबह की वर्षा से जलभराव।

    2. इंदिरापुरम, अर्थला, राजेंद्रनगर में सड़कों पर पानी भरा।

    3. नगर निगम ने पंप सेट से पानी की निकासी कराई।

    जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। ट्रांस हिंडन क्षेत्र में जलभराव की समस्या मंगलवार सुबह भी देखने को मिली। सुबह की वर्षा के बाद कुछ इलाकों में जलभराव हो गया।

    सूचना पर पहुंची नगर निगम की टीमों ने पंप सेट लगवाकर पानी की निकासी कराई। इंदिरापुरम समेत अन्य इलाकों में गलियों में भरे पानी को निकलवाया गया।

    अर्थला, राजेंद्रनगर, सौर ऊर्जा मार्ग समेत अंडरपास में मंगलवार सुबह से हुई रिमझिम वर्षा के बाद जलभराव हो गया। दोपहर के समय वर्षा रुकने पर नगर निगम की टीमों को लोगों ने इसकी सूचना दी।

    इंदिरापुरम में विधायक कॉलोनी, काला पत्थर रोड, सुचेता कृपलानी मार्ग समेत अन्य स्थानों पर जलभराव के चलते लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी। स्थानीय निवासी रोबिन ने बताया कि अक्सर हल्की वर्षा के बाद जलभराव की स्थिति हो जाती है और गलियों में पानी भर जाता है।

    पानी की निकासी के लिए नहीं हैं नालियां

    पानी की निकासी के लिए कई जगह नालियां नहीं हैं। इसके अलावा इंदिरापुरम में जगह-जगह निर्माण कार्याें की वजह से भी जलभराव अधिक हो रहा है।

    विधायक कॉलोनी आरडब्ल्यूए के अध्यक्ष अनुपम शुक्ला ने बताया कि वर्षा से जलभराव होने के बाद गलियों से पानी बेसमेंट में भर जाता है। सोमवार के बाद मंगलवार को भी यही स्थिति रही। इसके बाद नगर निगम की टीम को इसकी सूचना दी गई।

    शक्तिखंड निवासी एसके गोयल ने बताया कि गलियों में पानी भरने से मकानों को भी नुकसान होता है। नगर निगम को रिहायशी क्षेत्रों में पानी की निकासी के इंतजाम करने चाहिए।

    जलभराव पर नगर निगम जलकल विभाग के अवर अभियंता मयंक मिश्रा ने बताया कि सूचना मिलने पर इंदिरापुरम में अलग-अलग जगह पंप सेट लगाकर दोपहर बाद पानी की निकासी कराई गई।

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