बारिश ने खोली विद्युत निगम की पोल, साहिबाबाद में 7 घंटे तक कटी बिजली; गर्मी से त्राहि-त्राहि

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। वर्षा के दौरान मंगलवार को फाल्ट के कारण ट्रांस हिंडन के विभिन्न इलाकों में अलग-अलग बिजली आपूर्ति कटौती हुई। बिजली कटौती से गर्मी में बुरा हाल कर दिया।

लोगों ने कॉल कर विद्युत निगम के अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। केवल जल्द आपूर्ति सामान्य होने का आश्वासन देते रहे।

मंगलवार सुबह से वर्षा शुरू होने के साथ ही बिजली कटौती शुरू हो गई। कहीं अघोषित कटौती तो कहीं फॉल्ट के कारण लोगों को बिजली कटौती से जूझना पड़ा। राजेंद्र नगर सेक्टर-तीन व सात में बिजली गुल हो गई।

हल्की बारिश में चरमरा जाती है व्यवस्था

दोपहर एक बजे के करीब आपूर्ति सामान्य हुई। वसुंधरा सेक्टर-17 के में भी इंसुलेटर में फाल्ट के कारण बिजली कटी। स्थानीय निवासी महेश कुमार ने बताया कि बिजली कटने पर विद्युत उपकेंद्र में शिकायत की गई।