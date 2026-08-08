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    बारिश ने खोली UPPCL के दावों की पोल: ट्रांस हिंडन के आधे दर्जन इलाकों में अंधेरा, कॉल करने पर भी नहीं मिला समाधान

    By Rahul Kumar Edited By: Pooja Tripathi
    Updated: Sat, 08 Aug 2026 12:24 AM (GMT+05:30)

    बारिश के कारण ट्रांस हिंडन के वसुंधरा, इंदिरापुरम सहित कई इलाकों में बिजली व्यवस्था चरमरा गई। ...और पढ़ें

    सांकेतिक तस्वीर एआई जनरेटेड

    सांकेतिक तस्वीर एआई जनरेटेड

    HighLights

    1. बारिश से ट्रांस हिंडन के 15 से अधिक इलाकों में बिजली बाधित।

    2. वसुंधरा, इंदिरापुरम, वैशाली में घंटों बिजली कटौती से लोग परेशान।

    3. लाइन फाल्ट और इंसुलेटर में पानी भरने से आपूर्ति ठप।

    जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। वर्षा से ट्रांस हिंडन के विभिन्न इलाकों में फाल्ट के कारण बिजली व्यवस्था चरमरा गई। 15 से अधिक इलाकों में अलग-अलग समय पर बिजली कटौती हुई।

    कहीं लाइन में फाल्ट तो कहीं इंसुलेटर में पानी भरने से फाल्ट हो गया। लोगों ने काल कर विद्युत निगम के अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन वर्षा के चलते समाधान नहीं हो सका।

    शुक्रवार सुबह से ही वर्षा शुरू हुई। वर्षा शुरू होने के साथ ही बिजली कटौती शुरू हो गई। कहीं अघोषित कटौती तो कहीं फाल्ट के कारण लोगों को बिजली कटौती से जूझना पड़ा।

    वसुंधरा सेक्टर नौ, 11 व तीन में दिनभर में कई बार बिजली कटी। वसुंधरा सेक्टर-तीन के अरुण श्रीवास्तव ने बताया कि बिजली कटने पर एसडीओ से शिकायत की गई। उन्होंने जल्द आपूर्ति सामान्य होने का आश्वासन दिया, लेकिन सामान्य होने में करीब पांच घंटे लग गए।

    इंदिरापुरम के नीति खंड-तीन में भी वर्षा के दौरान करीब छह घंटे आपूर्ति ठप ही। लोगों ने बताया कि वर्षा शुरू होते ही बिजली व्यवस्था चरमरा जाती है।

    शिकायत पर भी आपूर्ति सामान्य नहीं होती। वैशाली सेक्टर-चार और पांच में सुबह 10 से एक बजे बिजली कटी। इसके अलावा शहीदनगर, लाजपत नगर, राजेंद्र नगर कनावनी, डीएलएफ समेत विभिन्न इलाकों में बिजली आपूर्ति प्रभावित हुई।

    डेल्टा कालोनी में बिजली का लगा आना-जाना

    डेल्टा कालोनी में सुबह से ही बिजली का आना-जाना लगा रहा। बार-बार बिजली कटने से लोग दिनभर गर्मी से बचाव के उपकरण नहीं चला पाए। लोगों ने बताया कि एक घंटे में आठ से 10 बार बिजली कटी। दिनभर में करीब छह घंटे ही बिजली कटौती हुई। विद्युत निगम के अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन देर शाम तक भी कोई हल नहीं निकला।

    ट्रांस हिंडन के कुछ इलाकों में सुरक्षा की दृष्टि से वर्षा के दौरान अघोषित बिजली कटौती करनी पड़ी। कुछ इलाकों में फाल्ट हो गया था, जिन्हें ठीक कराकर आपूर्ति सामान्य कराई जा रही है।
    -बृजेश कुमार, मुख्य अभियंता, विद्युत निगम जोन-तीन