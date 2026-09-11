वर्षा के बाद ट्रांस हिंडन में बिजली संकट, घंटों गुल रही बत्ती; लोग परेशान

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। ट्रांस हिंडन क्षेत्र में शुक्रवार दोपहर बाद हुई वर्षा से तीन से चार घंटे कई इलाकों में बिजली कटौती की गई। लोगों का आरोप है कि कई दिन से लगातार बिजली कटौती की जा रही है।

अधिकारी फॉल्ट बताते हैं जबकि मेंटनेंस का कार्य कराने का दावा हर बार किया जाता है। जर्जर तारों से ट्रिपिंग की समस्या भी सामने आ रही है।

वैशाली के अलग-अलग सेक्टर में बृहस्पतिवार रात तीन घंटे बिजली गुल रही। स्थानीय निवासी आशु अरोड़ा ने बताया कि रात करीब साढ़े 11 बजे बिजली गुल होने पर करीब ढाई बजे तक नहीं आई।

देर रात बिजली कटौती से होती हैं ये परेशानियां

देर रात में बिजली गुल होने से नींद खराब होती है। सेक्टर-3 निवासी भावना ने बताया कि सुबह के समय भी बिजली कटौती की जाती है। इससे घरों में पानी नहीं भर पता है।