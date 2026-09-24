यात्री कृपया ध्यान दें! गाजियाबाद में 10 दिन का रेल ब्लॉक, 18 ट्रेनें रद और 28 के बदले प्लेटफॉर्म; देखें लिस्ट

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। गाजियाबाद रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर-4 पर जंग लगी रेल और टूटे व क्षतिग्रस्त स्लीपरों को बदलने के लिए रेलवे 10 दिन का पावर और ट्रैफिक ब्लॉक लेगा।

इसके चलते कल यानी 25 सितंबर से 4 अक्टूबर तक गाजियाबाद से दिल्ली, नई दिल्ली, साहिबाबाद, मेरठ, मुरादाबाद और पलवल आदि स्टेशनों की ओर चलने वाली लोकल 18 ट्रेनों को रद किया गया है। वहीं, स्टेशन से गुजरने वाली लंबी दूरी की ट्रेनों और कुछ प्रमुख ट्रेनों का प्लेटफार्म भी बदला जाएगा।

25 सितंबर से 4 अक्टूबर तक रद गाजियाबाद-दिल्ली और दिल्ली-गाजियाबाद के बीच चलने वाली कई ईएमयू के अलावा मेरठ, मुरादाबाद, पलवल और साहिबाबाद से जुड़ी ट्रेनें शामिल हैं। ट्रेन संख्या 64426 नई दिल्ली-गाजियाबाद और 64429 गाजियाबाद-नई दिल्ली 25 सितंबर से 4 अक्टूबर तक रद रहेंगी।

इसी तरह 64437 गाजियाबाद-दिल्ली जंक्शन, 64402 दिल्ली जंक्शन-साहिबाबाद, 64411 साहिबाबाद-नई दिल्ली-दिल्ली जंक्शन, 64408 दिल्ली जंक्शन-गाजियाबाद, 64906 गाजियाबाद-पलवल, 64419 हजरत निजामुद्दीन-गाजियाबाद, 64409 गाजियाबाद-नई दिल्ली, 64428 नई दिल्ली-गाजियाबाद, 64431 गाजियाबाद-नई दिल्ली, 64432 नई दिल्ली-गाजियाबाद और 64433 गाजियाबाद-नई दिल्ली भी इसी अवधि में नहीं चलेंगी।

इसके अलावा ट्रेन संख्या 64553 मुरादाबाद-गाजियाबाद, 64555 गाजियाबाद-मेरठ सिटी, 64556 मेरठ सिटी-गाजियाबाद और 64554 गाजियाबाद-मुरादाबाद भी 25 सितंबर से चार अक्टूबर तक रद रहेंगी। ट्रेन संख्या 64051 पलवल-गाजियाबाद को एक दिन पहले यानी 24 सितंबर से तीन अक्टूबर तक रद किया गया है।

बदलेगा प्लेटफार्म गाजियाबाद के प्लेटफार्म नंबर-4 पर काम के दौरान 28 ट्रेनों को दूसरे प्लेटफार्म पर लिया जाएगा। इनमें प्रमुख रूप से गोरखपुर-आनंद विहार टर्मिनल एक्सप्रेस, लखनऊ-आनंद विहार टर्मिनल एक्सप्रेस, उत्कल एक्सप्रेस स्पेशल, सहरसा-आनंद विहार एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें शामिल हैं। 15057 गोरखपुर-आनंद विहार एक्सप्रेस, 15059 लखनऊ-आनंद विहार एक्सप्रेस और 18478 उत्कल एक्सप्रेस स्पेशल को प्लेटफार्म चार की जगह तीन पर लिया जाएगा। 15279 सहरसा-आनंद विहार एक्सप्रेस स्पेशल प्लेटफार्म तीन पर आएंगी।