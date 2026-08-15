गाजियाबाद वालों को बड़ी राहत, 20% छूट के साथ प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने की अंतिम तारीख बढ़ी

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। गाजियाबाद में अभी तक जिन लोगों ने संपत्ति कर नहीं जमा किया है, उनके लिए राहत भरी खबर है।

महापौर सुनीता दयाल ने संपत्ति कर पर मिलने वाली 20 प्रतिशत छूट की समयसीमा बढ़ाकर 31 अगस्त 2026 कर दी है। पहले यह तिथि 14 अगस्त तक ही थी। इससे शहर के करीब तीन लाख करदाताओं को राहत मिल सकेगी।

ऑनलाइन पेमेंट पर 2 प्रतिशत छूट इसके साथ ही कूड़ा सेग्रिगेशन पर 10 प्रतिशत, ब्याज पर 12 प्रतिशत और ऑनलाइन पेमेंट पर 2 प्रतिशत की छूट भी जारी रहेगी। पुराने भवनों पर मिलने वाली छूट का प्रावधान भी लागू रहेगा।