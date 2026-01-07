अब गाजियाबाद में अपना घर बनाना पड़ेगा और महंगा, UP सरकार के इस फैसले से आसमान छूएंगे प्रॉपर्टी के दाम
डिजिटल डेस्क, गाजियाबाद। अब गाजियाबाद में घर बनाना पहले से महंगा हो गया है। राज्य सरकार के नए आदेश के बाद जिले में विकास शुल्क में बड़ी बढ़ोतरी की गई है। अब गाजियाबाद में विकास शुल्क 3208 रुपये प्रति वर्ग मीटर से बढ़ाकर 4170 रुपये प्रति वर्ग मीटर कर दिया गया है। इसका सीधा असर घर बनाने वालों और प्लॉट का नक्शा पास कराने वालों पर पड़ेगा।
|पहले शुल्क
|नया शुल्क
|3,208 रुपये प्रति वर्ग मीटर
|4,170 रुपये प्रति वर्ग मीटर
अगर कोई व्यक्ति 100 वर्ग मीटर के प्लॉट का नक्शा पास कराता है तो उसे अब पहले की तुलना में करीब 96 हजार 200 रुपये ज्यादा चुकाने होंगे। इससे मकान निर्माण की कुल लागत में बड़ा इजाफा हो जाएगा।
इस फैसले का सबसे ज्यादा असर मोदीनगर और मुरादनगर इलाके पर पड़ेगा। पहले यहां विकास शुल्क 2500 रुपये प्रति वर्ग मीटर था लेकिन अब इसे भी बढ़ाकर 4170 रुपये प्रति वर्ग मीटर कर दिया गया है। इससे इन इलाकों में मकान बनवाना और भी महंगा हो जाएगा।
|क्षेत्र
|पुराना शुल्क
|नया शुल्क
|मोदीनगर / मुरादनगर
|2,500 रुपये प्रति वर्ग मीटर
|4,170 रुपये प्रति वर्ग मीटर
सरकार ने पूरे प्रदेश के शहरों को विकास की स्थिति के आधार पर अलग-अलग श्रेणियों में बांटा है। गाजियाबाद को सबसे महंगी श्रेणी में रखा गया है, जहां विकास शुल्क पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा तय किया गया है।
वहीं वाराणसी, प्रयागराज, मेरठ और नोएडा जैसे शहरों में विकास शुल्क 1510 रुपये प्रति वर्ग मीटर तय किया गया है। अलीगढ़, गोरखपुर और बुलंदशहर में यह शुल्क 1070 रुपये प्रति वर्ग मीटर रहेगा जबकि लखनऊ, कानपुर और आगरा में 2475 रुपये प्रति वर्ग मीटर विकास शुल्क लागू होगा।
प्रदेश के शहरों की नई कैटेगरी
|शहर
|विकास शुल्क
|गाजियाबाद
|4,170 रुपये / वर्ग मीटर
|वाराणसी, प्रयागराज, मेरठ, नोएडा
|1,510 रुपये / वर्ग मीटर
|अलीगढ़, गोरखपुर, बुलंदशहर
|1,070 रुपये / वर्ग मीटर
|लखनऊ, कानपुर, आगरा
|2,475 रुपये / वर्ग मीटर
... तो इस वजह से बढ़ाया विकास शुल्क
सरकार का कहना है कि शहरों में बढ़ती आबादी के कारण सड़क, सीवर, स्ट्रीट लाइट और पार्क जैसी सुविधाओं पर खर्च बढ़ गया है। इसी वजह से विकास शुल्क बढ़ाया गया है ताकि शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाया जा सके।
अब और मुश्किल हो जाएगा घर बनाना
रियल एस्टेट जानकारों का मानना है कि इस बढ़े हुए विकास शुल्क का बोझ बिल्डर ग्राहकों पर डालेंगे, जिससे फ्लैट और प्लॉट की कीमतें भी बढ़ सकती हैं। आम लोगों के लिए गाजियाबाद में घर बनाना अब और मुश्किल हो जाएगा।
