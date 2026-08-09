गाजियाबाद के ट्रांस हिंडन में रातभर नहीं आई लाइट, 30 हजार की आबादी प्रभावित

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। ट्रांस हिंडन के विभिन्न इलाकों में शुक्रवार शाम हुई तेज वर्षा के कारण बिजली आपूर्ति पूरी तरह से ठप हो गई। कहीं लाइन में फाल्ट हो गया तो कहीं जंपर फुंक गए। कई इलाकों में रातभर बिजली आपूर्ति सामान्य नहीं हो सकी। इससे लोग गर्मी में परेशान रहे। वहीं, कई कालोनियों में अंधेरा छाया रहा।

वर्षा के कारण ट्रांस हिंडन के इंदिरापुरम, वैशाली, कौशांबी, शालीमार गार्डन, साहिबाबाद, बृज विहार, लोनी समेत तमाम इलाकों में फाल्ट हुए थे। शालीमार गार्डन में 33केवी लाइन में फाल्ट हो गया था। इससे यहां के आसपास के इलाकों की आपूर्ति ठप हो गई। देर रात तक भी आपूर्ति सामान्य नहीं हुई।

सुबह करीब चार बजे तक आपूर्ति सामान्य हो सकी। यहां की करीब 30 हजार की आबादी परेशान रही। वसुंधरा सेक्टर-पांच में बिजली का पोल टूटने के कारण आसपास के इलाकों की बिजली गुल हो गई। वसुंधरा सेक्टर-पांच, सात, नौ, 11 समेत ज्यादातर सेक्टर के लोग परेशान रहे।

विद्युत कर्मी पोल बदलने में जुटे रहे। रात करीब एक बजे बिजली आपूर्ति सामान्य हुई। लोगों को गर्मी व अंधेरे में ही रहना पड़ रहा है। इसके अलावा भी देर रात तक विभिन्न इलाकों में आपूर्ति सामान्य नहीं हो सकी। लोगों के इन्वर्टर भी एक-डेढ़ घंटे में ही डाउन हो गए। विद्युत निगम के अधिकारियों का कहना है कि अब सभी इलाकों में आपूर्ति है।