बार-बार बिजली ट्रिपिंग और कटौती छीन रही रात की नींद और दिन का सुकून

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। बार-बार बिजली ट्रिपिंग और कटौती ने लोगों की रात की नींद और दिन का सुकून छीन लिया है। गर्मी से बचाव के उपकरण चलाते हैं तो ट्रिपिंग के कारण फुंकने का डर सताता और अगर बंद रखते हैं तो पसीनों से बुरी हालत हो जाती है। इससे लोगों का घरों में रहना मुश्किल हो रहा है। लोगों का कहना है कि शहर में रहकर भी गांव-कस्बों जैसी बिजली मिल रही है।

राजेंद्र नगर सेक्टर-पांच व सात में सोमवार रात बिजली ट्रिपिंग होती रही। इससे लोग सो नहीं पाए। शिकायत करने के बाद भी आपूर्ति सामान्य नहीं हुई। स्थानीय निवासी राकेश वर्मा ने बताया कि हर 15 से 20 मिनट में बिजली कटती रही।

'इससे तो अच्छा है बिजली न आए' बार-बार बिजली कटने से से बेहतर है कि बिजली न आए। वसुंधरा सेक्टर दो के बीके सिंह ने बताया कि रात में बिजली कटौती से सो भी नहीं पा रहे हैं। बिजली कटते ही नींद खुल जाती है। रात में करीब 10 से अधिक बार बिजली कटी। इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में सात बजे से ही ट्रिपिंग की समस्या शुरू हो गई।