साहिबाबाद की कॉलोनियों में बिजली कटौती से हाहाकार, 50 हजार लोग बेहाल

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। भोपुरा की कृष्णा विहार कुटी, पंचशील, डिफेंस कालोनी व सोनिया विहार कालोनी में बृहस्पतिवार रात व शुक्रवार दिन में अंधाधुंध बिजली कटौती हुई। इससे यहां के करीब 50 हजार लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी।

लोगों को पानी तक नहीं मिल सका। स्थानीय लोगों ने इसकी शिकायत विद्युत निगम में की तो उन्होंने 33केवी लाइन फेल बता दी। लोगों का कहना है कि आए दिन लाइन फेल बताकर बिजली कटौती की जा रही है। बार-बार परेशानी के बाद भी इस समस्या का स्थायी समाधान नहीं किया जा रहा है।

कालोनियों में रात करीब 8.30 बजे से ही बिजली कटौती का सिलसिला शुरू हो गया। रात करीब साढ़े 11 बजे बिजली आपूर्ति सामान्य हुई। इसके बाद भी बार-बार बिजली कटौती होती रही। दो घंटे तक बिजली रही गुल शुक्रवार को भी ट्रांसफार्मर का मेंटेनेंस कार्य के चलते दोपहर 12 से दो बजे तक आपूर्ति ठप रही। लोगों ने इसकी शिकायत एसडीओ व जेई से की तो उन्होंने फाल्ट के कारण आपूर्ति प्रभावित बताते हुए जल्द सामान्य होने का आश्वासन दिया।

स्थानीय निवासी सोनू प्रजापति व राजकुमार चंदेला ने बताया कि यहां आए दिन कटौती होती रहती है। बीते करीब तीन वर्ष से एक ही समस्या बनी आ रही है। बीते वर्ष भी अंधाधुंध बिजली कटौती से इन तीनों कालोनी के लोगों को जूझना पड़ा था। इसका सबसे बड़ा कारण कालोनियों का फीडर शहरी क्षेत्र की बजाय ग्रामीण क्षेत्र से होना है। शहर में रहकर भी गांव की तरह बिजली मिलती है।

विक्रम एन्क्लेव में मेंटेनेंस के चलते गुल रही बिजली शालीमार गार्डन के विक्रम एन्क्लेव में सुबह करीब 10 बजे से ढ़ाई बजे तक ट्रांसफार्मर मेंटेनेंस का कार्य किया गया। इससे यहां के क्षेत्रों में बिजली गुल रही। हालांकि इसकी सूचना विद्युत निगम ने लोगों को पहले ही दे दी थी। इसके अलावा इंदिरापुरम के न्याय खंड-दो में भी दिनभर में करीब तीन घंटे बिजली कटी। बीच-बीच में ट्रिपिंग होने के कारण लोगों को और ज्यादा परेशानी हुई।