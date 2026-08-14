शिप्रा रिवेरा में नाली निर्माण में गुणवत्ता की अनदेखी, जलभराव और गंदगी से लोग परेशान
साहिबाबाद के शिप्रा रिवेरा में नालियों के निर्माण की खराब गुणवत्ता पर स्थानीय लोगों ने सवाल उठाए हैं, जिससे पानी सड़क पर भर रहा है और कूड़ा जमा हो रहा है।
HighLights
ज्ञानखंड-3 शिप्रा रिवेरा में नालियों के निर्माण पर सवाल।
खराब गुणवत्ता से सड़क पर पानी और कूड़ा जमा।
खुली नालियों से हादसे का डर, ढकने की मांग।
जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। ज्ञानखंड-3 शिप्रा रिवेरा में नालियों के निर्माण पर स्थानीय लोगों ने सवाल उठाए हैं। लोगों का आरोप है कि नगर निगम के अधिकारियों ने नाली के निर्माण में गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा है।
इससे पानी सड़क पर भी भर जाता है। इसके अलावा नालियों में कूड़ा भरा पड़ा है। लोगों ने सुरक्षा के लिए नालियों को ढकने की मांग भी की है।
स्थानीय निवासी हर्षपाल सिंह सजवान ने बताया कि शिप्रा रिवेरा गेट नंबर-1 सामने नाली का निर्माण तो हुआ है लेकिन नालियों में जिस गुणवत्ता से काम होना चाहिए था, वो नहीं हुआ।
निर्माण के दौरान वाटर लेबल का ध्यान नहीं रखा गया। कहीं पर पानी निकासी का होल है तो कहीं पर पानी निकासी का होल इंटरलाक टाइल के नीचे दब गया है।
नाली खुली होने से कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा
नाली को ढका नहीं गया है, जिसके कारण कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। गहराई अधिक होने से बच्चों के गिरने का डर बना हुआ है। स्थानीय निवासी रमेश ने बताया कि फुटपाथ पर दुकान लगाने वालों के लिए भी बहुत बढ़िया सुविधा हो गई है।
नाली के रूप में इन लोगों को नया कूड़ेदान मिल गया है। नाली खुली छोड़ने के कारण मच्छर व गंदगी अलग फैल रही है।
नगर निगम निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता एनके चौधरी ने बताया कि शिकायत का संज्ञान लेकर निरीक्षण कराया जाएगा। नालियों में कूड़ा डालने वाले दुकानदारों पर जोनल कार्यालय से जुर्माना लगवाया जाएगा।