शिप्रा रिवेरा में नाली निर्माण में गुणवत्ता की अनदेखी, जलभराव और गंदगी से लोग परेशान

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। ज्ञानखंड-3 शिप्रा रिवेरा में नालियों के निर्माण पर स्थानीय लोगों ने सवाल उठाए हैं। लोगों का आरोप है कि नगर निगम के अधिकारियों ने नाली के निर्माण में गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा है।

इससे पानी सड़क पर भी भर जाता है। इसके अलावा नालियों में कूड़ा भरा पड़ा है। लोगों ने सुरक्षा के लिए नालियों को ढकने की मांग भी की है।

स्थानीय निवासी हर्षपाल सिंह सजवान ने बताया कि शिप्रा रिवेरा गेट नंबर-1 सामने नाली का निर्माण तो हुआ है लेकिन नालियों में जिस गुणवत्ता से काम होना चाहिए था, वो नहीं हुआ।

निर्माण के दौरान वाटर लेबल का ध्यान नहीं रखा गया। कहीं पर पानी निकासी का होल है तो कहीं पर पानी निकासी का होल इंटरलाक टाइल के नीचे दब गया है।

नाली खुली होने से कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा

नाली को ढका नहीं गया है, जिसके कारण कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। गहराई अधिक होने से बच्चों के गिरने का डर बना हुआ है। स्थानीय निवासी रमेश ने बताया कि फुटपाथ पर दुकान लगाने वालों के लिए भी बहुत बढ़िया सुविधा हो गई है।