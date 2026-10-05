गाजियाबाद में गहराया सांसों का संकट: AQI 248 पहुंचा, वेव सिटी और लोनी 'रेड जोन' में दर्ज

जागरण संवाददादाता, साहिबाबाद। गाजियाबाद जिले में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ने से लोगों की चिंता भी बढ़ रही है, लेकिन जिम्मेदारों ने अभी कोई कार्रवाई शुरू नहीं की है।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, रविवार को जिले का एक्यूआई 248 खराब श्रेणी में दर्ज किया गया। वहीं, वेव सिटी और लोनी की हवा बेहद खराब (रेड जोन) श्रेणी में पहुंच गई है। वेव सिटी का एक्यूआइ 331 और लोनी का 310 दर्ज किया गया।

बीते तीन दिन से जिले की हवा खराब श्रेणी में बनी हुई है। करीब 76 दिन बाद दो अक्टूबर को हवा खराब श्रेणी में पहुंची थी। इसके बाद से ही हवा खराब बनी हुई है। केवल इंदिरापुरम के लोगों को थोड़ी राहत है। यहां का एक्यूआई 178 दर्ज किया गया।