    गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट में बड़ा फेरबदल, नौ निरीक्षक और दो दारोगा के तबादले, दो थाना इंचार्ज लाइन हाजिर

    By VINEET KUMAR MISHRAEdited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 11:00 PM (IST)

    गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट में बड़ा फेरबदल हुआ है। नौ निरीक्षकों और दो दारोगा का स्थानांतरण किया गया है। आनंद प्रकाश मिश्रा मोदीनगर के थाना प्रभारी बने, जबकि नरेश कुमार शर्मा को खोड़ा का प्रभार मिला। शशि चौधरी को अपराध शाखा भेजा गया है, और दो थाना इंचार्ज को लाइन हाजिर किया गया है।

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। कमिश्नरेट में पुलिस प्रशासन ने शुक्रवार को बड़ा फेरबदल करते हुए नौ निरीक्षकों और दो दारोगा को तत्काल प्रभाव से स्थानांतरित कर दिया। निरीक्षक आनंद प्रकाश मिश्रा को थाना खोड़ा से मोदीनगर थाना प्रभारी बनाया गया है जबकि मोदीनगर थाना इंचार्ज नरेश कुमार शर्मा को थाना खोड़ा का प्रभार दिया गया है।

    इसके अलावा निरीक्षक सचिन कुमार को थाना सिहानी गेट से कोतवाली और मनोज कुमार को कोतवाली से ट्रोनिका सिटी इंचार्ज बनाया गया है। पुलिस लाइन से धर्मपाल सिंह को विजय नगर थाना प्रभारी बनाया गया है।

    विजयनगर प्रभारी शशि चौधरी को अपराध शाखा में भेजा गया है। कुलदीप कुमार दीक्षित को सिहानी गेट थाना प्रभारी बनाया गया है। निरीक्षक रवि कुमार बालियान को यूपी–112 से टीला मोड़ प्रभारी बनाया गया है।

    वहीं, प्रशांत त्यागी को अपराध शाखा से प्रभारी यूपी 112 बनाया गया है। टीला मोड थानाध्यक्ष राजेंद्र सिंह और ट्रोनिका सिटी थानाध्यक्ष सरवन कुमार गौतम को लाइन हाजिर कर दिया गया है।

