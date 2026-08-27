रक्षाबंधन पर गाजियाबाद में पुलिस की कड़ी सुरक्षा, बाजारों से स्टेशनों तक निगरानी

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। रक्षाबंधन पर्व को लेकर पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। भीड़भाड़ वाले बाजारों से लेकर रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन और बस स्टैंड तक पुलिस की टीमें सक्रिय रहीं।

सहायक पुलिस आयुक्त कोतवाली उपासना पांडेय ने घंटाघर बाजार, रेलवे स्टेशन और शहीद स्थल मेट्रो स्टेशन पर फुट पेट्रोलिंग कर संदिग्ध वाहनों और व्यक्तियों की जांच की। यात्रियों और आमजन से संवाद कर उन्हें सुरक्षा का भरोसा दिया गया। बैरियर प्वाइंट पर भी संदिग्ध वाहनों की गहन जांच की गई।

नव-आवंटित चार पहिया वाहनों से भी पेट्रोलिंग की गई इसी तरह सहायक पुलिस आयुक्त नंदग्राम जियाउद्दीन अहमद ने सिहानी गेट क्षेत्र के भीड़भाड़ वाले स्थानों पर पुलिस टीम के साथ गश्त की। वहीं मिशन शक्ति केंद्रों की प्रभारियों ने टीम के साथ मुख्य बाजारों, बस स्टॉप और मेट्रो स्टेशनों पर निगरानी की। नव-आवंटित चार पहिया वाहनों से भी पेट्रोलिंग की गई।