रक्षाबंधन पर गाजियाबाद में पुलिस की कड़ी सुरक्षा, बाजारों से स्टेशनों तक निगरानी
पुलिस ने रक्षाबंधन पर्व के मद्देनजर गाजियाबाद के बाजारों, रेलवे और मेट्रो स्टेशनों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। ...और पढ़ें
HighLights
रक्षाबंधन पर गाजियाबाद में पुलिस ने सुरक्षा बढ़ाई।
बाजारों, रेलवे, मेट्रो स्टेशनों पर कड़ी निगरानी रखी गई।
मिशन शक्ति टीमों ने महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की।
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। रक्षाबंधन पर्व को लेकर पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। भीड़भाड़ वाले बाजारों से लेकर रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन और बस स्टैंड तक पुलिस की टीमें सक्रिय रहीं।
सहायक पुलिस आयुक्त कोतवाली उपासना पांडेय ने घंटाघर बाजार, रेलवे स्टेशन और शहीद स्थल मेट्रो स्टेशन पर फुट पेट्रोलिंग कर संदिग्ध वाहनों और व्यक्तियों की जांच की। यात्रियों और आमजन से संवाद कर उन्हें सुरक्षा का भरोसा दिया गया। बैरियर प्वाइंट पर भी संदिग्ध वाहनों की गहन जांच की गई।
नव-आवंटित चार पहिया वाहनों से भी पेट्रोलिंग की गई
इसी तरह सहायक पुलिस आयुक्त नंदग्राम जियाउद्दीन अहमद ने सिहानी गेट क्षेत्र के भीड़भाड़ वाले स्थानों पर पुलिस टीम के साथ गश्त की। वहीं मिशन शक्ति केंद्रों की प्रभारियों ने टीम के साथ मुख्य बाजारों, बस स्टॉप और मेट्रो स्टेशनों पर निगरानी की। नव-आवंटित चार पहिया वाहनों से भी पेट्रोलिंग की गई।
महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा के लिए संदिग्ध गतिविधियों पर विशेष नजर रखी गई। एसीपी प्रियाश्री पाल ने क्रासिंग रिपब्लिक थाना पुलिस और मिशन शक्ति टीम के साथ स्कूल में छात्राओं के साथ रक्षाबंधन कार्यक्रम में हिस्सा लिया।
सुरक्षा, सम्मान और आत्मविश्वास के प्रति जागरूक किया गया
छात्राओं को सुरक्षा, सम्मान और आत्मविश्वास के प्रति जागरूक किया गया। बस स्टैंड और बाजार क्षेत्र में भी सुरक्षा व्यवस्था जांची गई। यहां मिले बच्चों को पुलिस टीम ने चॉकलेट वितरित की। पुलिस ने आमजन और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए।