स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली-यूपी बॉर्डर पर सुरक्षा चाकचौबंद, भारी वाहनों का प्रवेश बंद

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। स्वतंत्रता दिवस को लेकर दिल्ली बार्डर पर सुरक्षा चाकचौबंद कर दी गई है। एक ओर यूपी तो दूसरी ओर दिल्ली पुलिस राजधानी में प्रवेश करने वाले वाहनों को चेक कर रही है।

भारी वाहनों के दिल्ली में प्रवेश पर बैन लगा दिया गया है। पूछताछ के बाद ही वाहन चालकों को दिल्ली में प्रवेश मिल रहा है।



स्वतंत्रता दिवस में दिल्ली की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एसीपी इंदिरापुरम सूर्यबली मौर्य, एसीपी साहिबाबाद अमित सक्सेना, एसीपी शालीमार गार्डन अतुल कुमार सिंह, एसीपी अंकुर विहार अमरदीप मौर्य, एसीपी लोनी राम किशन ने दिल्ली बार्डर पर विशेष चेकिंग अभियान चलाया।

पुलिस अधिकारियों ने यूपी गेट, महाराजपुर, सीमापुरी, भोपुरा, ज्ञानी बार्डर, लोनी बार्डर, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस-वे चमन विहार, लाल बाग आदि स्थानों पर चेकिंग की। डीसीवी ट्रांस हिंडन धवल जायसवाल ने बताया कि भारी वाहनों के दिल्ली प्रवेश पर रोक लगाई गई है।

सभी वाहनों को चेक करने के बाद दिल्ली में प्रवेश दिया जा रहा है। संदिग्ध वाहनों को गंभीरता से चेक किया जा रहा है। साथ ही संदिग्ध लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। उन्होंने बताया कि काली फिल्म चढ़े वाहनों की विशेष चेकिंग की जा रही है।

पुलिस ने किया पैदल मार्च सुरक्षा के दृष्टिगत पुलिस ने जीटीरोड, दिल्ली सहारनपुर रोड, भोपुरा रोड समेत शहर के मुख्य मार्गों समेत भोवापुर, कनावनी, झंडापुर, पसौंडा, भोपुरा, लोनी की प्रेम नगर, मुस्तफाबाद, अशोक विहार, पावी सादकपुर गांव आदि कालोनी में पैदल मार्च निकाला।