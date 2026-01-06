गाजियाबाद के ट्रांस हिंडन क्षेत्र को नशा मुक्त करने के लिए 35 हॉटस्पॉट चिह्नित, दबोचे जाएंगे नशा कारोबारी

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। ट्रांस हिंडन क्षेत्र में नशे के कारोबार को ध्वस्त करने के लिए पुलिस ने योजना तैयार की है। इसके तहत नशे की दृष्टि से संवेदनशील 35 हॉट स्पॉट पुलिस ने चिह्नित किए हैं, जहां नशे का कारोबार व सेवन किया जाता है।

इन सभी स्थानों पर पुलिस की गश्त बढ़ाने के साथ नशे का कारोबार करने वालों पर नकेल कसी जाएगी। ये सभी हाट स्पाट खुफिया सूचनाओं व पूर्व के आराधिक रिकॉर्ड और क्षेत्रीय आकलन पर तैयार किए गए हैं। इसके साथ ही युवाओं को नशे की लत से बचाने के लिए ट्रांस हिंडन पुलिस जनभागिता से स्कूल कॉलेजों में विशेष जागरूकता अभियान भी चलाएगी।

डीसीपी ट्रांस हिंडन निमिष पाटील ने बताया कि जनसुरक्षा, सामाजिक कल्याण व युवा पीढ़ी के सुरक्षित भविष्य को देखते हुए यह प्लान तैयार किया गया है। इस योजना के लिए 10 बिंदु तैयार किए गए है, जिसमें निवारक पुलिसिंग, सामुदायिक सहभागिता व संगठित अपराधों, विशेषकर मादक पदार्थों के खिलाफ शून्य सहनशीलता पर बल दिया गया है।

नियमित रूप से होगी गश्त इसके तहत 25 ऐसे हॉट स्पॉट चिह्नित किए गए जहां मादक पदार्थों की तस्करी, बिक्री व सेवन की आशंका पाई गई है। इन सभी स्थानों पर नियमित रूप से सघन गश्त की जाएगी, आकस्मिक चेकिंग अभियान चलाए जाएंगे और मादक पदार्थों की तस्करी में संलिप्त लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

नशे का कारोबार करने वालों पर बीट पुलिसिंग व स्थानीय मुखबिर तंत्र के माध्यम से निगरानी की जाएगी। नशे के सौदागरों का नेटवर्क समाप्त कर नये पनपने वाले तस्करों पर भी काबू पाया जाएगा। डीसीपी ने बताया कि बार-बार नशे के कारोबार में लिप्त पाए जाने वाले अपराधियों के खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई करते हुए उन्हें मुचलकों में पांबंद किए जाएगा। आदतन अपराधियों की गतिविधियों को पूरी तरह से रोका जाएगा। युवाओं के लिए चलाए जाएंगे जागरूकता अभियान डीसीपी ने बताया कि पुलिस प्रशासन का मानना है कि प्रवर्तन की कार्रवाई ही पर्याप्त नहीं है बल्कि युवा वर्ग को नशे की लत से बचाना भी महत्वपूर्ण है। इसके चलते स्कूल कालेजाें में जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे। इसके तहत यहां विशेष सत्रों का आयोजन किया जाएगा।

आरडब्ल्यूए व कॉलोनियों के नागरिकों के साथ संवाद स्थापित किया जाएगा। युवाओं, अभिभावको व शिक्षकों को नशे के दुष्परिणामों के बारे में जागरूक किया जाएगा। इन सत्रों के माध्यम से नशे के शारीरिक, मानसिक व सामाजिक दुष्प्रभावों, कानूनी परिणामों, प्रारंभिक लक्षणों व सहायता प्राप्त करने के तरीकों की जानकारी दी जाएगी।

अपराधों में भी कमी आने की है संभावना डीसीपी का कहना है कि नशे का कारोबार रूकने से अपराधों में भी कमी आएगी। नशे के कारण विभिन्न प्रकार के अपराध होते हैं। मादक पदार्थों पर नियंत्रण से चोरी, हिंसा व संगठित अपराधों में कमी आएगी। युवाओं को नशे से दूर रखकर एक स्वस्थ, जागरूक व जिम्मेदार पीढ़ी का निर्माण किया जा सकेगा।