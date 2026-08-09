गाजियाबाद पुलिस में बड़ा फेरबदल: DCP सिटी ने 30 दारोगाओं को सौंपी नई जिम्मेदारी, 8 बने चौकी प्रभारी

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। डीसीपी सिटी धवल जायवाल ने 30 दारोगाओं को नई जिम्मेदारी दी है। इनमें दो दारोगाओं को चौकी प्रभारी पद से हटाकर थाने भेजा गया है। नया बस अड्डा चौकी प्रभारी राहुल शर्मा को सिहानी गेट थाने भेजा गया है।

इसके अलावा गोविंदपुरम चौकी प्रभारी सुरेंद्र सिंह को विजयनगर थाने में एसएसआइ बनाया गया है। डीसीपी सिटी के मुताबिक दारोगा ओमवीर सिंह को मोरटा चौकी प्रभारी बनाया गया है। नीरज राठौर को गोविंदपुरम चौकी प्रभारी, आकाश तिवारी को नेहरू नगर चौकी प्रभारी, रवेंद्र कुमार को वर्द्धमानपुरम चौकी, दीपेश कुमार को जल निगम, विकास यादव को राजनगर सेक्टर-नौ, असद अली को क्रॉसिंग रिपब्लिक, आकाश कुमार को नया बस अड्डा चौकी, संजीव कुमार को क्रॉसिंग रिपब्लिक थाने में एसएसआई बनाया गया है जबकि पवन कुमार को मधुबन बापूधाम थाने में एसएसआइ बनाया गया है। दारोगा राहुल वर्मा को मधुबन बापूधाम थाने के साइबर सेल भेजा गया है।