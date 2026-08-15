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गाजियाबाद में स्वतंत्रता दिवस पर पुलिस की चाक-चौबंद सुरक्षा, चप्पे-चप्पे पर पैनी नजर

By Digital Desk Edited By: Kapil Kumar
Updated: Sat, 15 Aug 2026 09:30 AM (IST)

गाजियाबाद में स्वतंत्रता दिवस पर पुलिस ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखी, जिसमें पुलिस आयुक्त ने ध्वजारोहण किया। शहर के संवेदनशील स्थानों, रेलवे, नमो भारत और मेट्रो स्टेशनों पर विशेष निगरानी रखी गई।

गाजियाबाद में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। फोटो - AI जनरेटेड

गाजियाबाद में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। फोटो - AI जनरेटेड

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। गाजियाबाद में स्वतंत्रता दिवस पर शनिवार को पुलिस पूरी तरह सतर्क नजर आई। सुबह हापुड़ रोड स्थित पुलिस ऑफिस में पुलिस आयुक्त ने ध्वजारोहण किया।

इसके साथ ही पुलिस कमिश्नरेट के सभी थानों, पुलिस लाइन और क्राइम ब्रांच परिसर में भी ध्वजारोहण किया गया। गोविंदपुरम स्थित 47वीं वाहिनी पीएसी परिसर में भी जवानों ने तिरंगा फहराकर स्वतंत्रता दिवस मनाया।

मेट्रो स्टेशनों पर भी सुरक्षा व्यवस्था

स्वतंत्रता दिवस को लेकर पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था पहले से ही कड़ी कर रखी है। शहर के संवेदनशील और महत्वपूर्ण स्थानों पर पुलिस की निगाह बनी हुई है। प्रमुख सार्वजनिक स्थलों के साथ रेलवे स्टेशन, नमो भारत और मेट्रो स्टेशनों पर भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। पुलिस टीमें संदिग्ध व्यक्तियों और वस्तुओं पर नजर रख रही हैं।

संदिग्ध वाहनों की भी चेकिंग

स्वतंत्रता दिवस से पहले पुलिस ने मॉल, ढाबों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर भी सघन चेकिंग की थी। बीडीडीएस टीम, एएस चेक टीम और डॉग स्क्वाड के साथ स्थानीय पुलिस ने विभिन्न स्थानों पर जांच की। प्रमुख मार्गों पर संदिग्ध वाहनों की भी चेकिंग की गई।

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पुलिस अधिकारियों ने अधीनस्थों को संवेदनशील स्थानों पर लगातार निगरानी रखने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना मिलने पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ को देखते हुए पुलिस बल की मौजूदगी बढ़ाई गई है।