गाजियाबाद में स्वतंत्रता दिवस पर पुलिस की चाक-चौबंद सुरक्षा, चप्पे-चप्पे पर पैनी नजर

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। गाजियाबाद में स्वतंत्रता दिवस पर शनिवार को पुलिस पूरी तरह सतर्क नजर आई। सुबह हापुड़ रोड स्थित पुलिस ऑफिस में पुलिस आयुक्त ने ध्वजारोहण किया।

इसके साथ ही पुलिस कमिश्नरेट के सभी थानों, पुलिस लाइन और क्राइम ब्रांच परिसर में भी ध्वजारोहण किया गया। गोविंदपुरम स्थित 47वीं वाहिनी पीएसी परिसर में भी जवानों ने तिरंगा फहराकर स्वतंत्रता दिवस मनाया।

मेट्रो स्टेशनों पर भी सुरक्षा व्यवस्था

स्वतंत्रता दिवस को लेकर पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था पहले से ही कड़ी कर रखी है। शहर के संवेदनशील और महत्वपूर्ण स्थानों पर पुलिस की निगाह बनी हुई है। प्रमुख सार्वजनिक स्थलों के साथ रेलवे स्टेशन, नमो भारत और मेट्रो स्टेशनों पर भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। पुलिस टीमें संदिग्ध व्यक्तियों और वस्तुओं पर नजर रख रही हैं।