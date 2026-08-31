गाजियाबाद में जीएसटी फर्जीवाड़े पर पुलिस का शिकंजा, थानास्तर पर बनीं विशेष जांच टीमें

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। गाजियाबाद में जीएसटी से जुड़े फर्जीवाड़े के मामलों में प्रभावी कार्रवाई के लिए पुलिस ने थानास्तर पर विशेष जांच टीम (एसआइटी) का गठन किया है।

नगर जोन में कोतवाली और ट्रांस हिंडन जोन में इंदिरापुरम थाने में एसआइटी बनाई गई है। दोनों टीमों को करीब 10-10 मुकदमे जांच के लिए सौंपे गए हैं।

टीमें सक्रिय हो गईं

वहीं, क्राइम ब्रांच में पहले से गठित एसआइटी अलग से 15 मामलों की जांच कर रही है। इस तरह जीएसटी फर्जीवाड़े के मामलों की जांच के लिए तीन टीमें सक्रिय हो गई हैं।

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, जिले में पिछले एक वर्ष में जीएसटी फर्जीवाड़े से जुड़े 30 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हुए हैं। इनमें से अधिकांश मामलों में पुलिस अभी तक आरोपितों की गिरफ्तारी नहीं कर पाई है।

धोखाधड़ी सामने आई

जांच में अपेक्षित प्रगति नहीं होने के कारण अब थानास्तर पर अलग से एसआइटी बनाकर मामलों की निगरानी और विवेचना कराई जा रही है। जीएसटी फर्जीवाड़े के इन मामलों में करीब 10 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी सामने आई है।

वहीं, फर्जी फर्म, दस्तावेज और बिलों के माध्यम से सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाने से जुड़े मामलों की जांच में पुलिस के सामने आरोपितों तक पहुंचना और फर्जीवाड़े में इस्तेमाल दस्तावेजों व खातों की पड़ताल करना चुनौती बना हुआ है।