गाजियाबाद में स्कूटी रुकवाते ही बदमाशों ने पुलिस पर बरसाईं गोलियां, जवाबी फायरिंग में एक घायल; एक फरार
गाजियाबाद के सिहानी गेट थाना क्षेत्र में बुधवार देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस की फायरिंग में एक बदमाश शादाब उर्फ शाहरुख पैर में गोली लगने से घायल हो गया।
HighLights
सिहानी गेट पर पुलिस-बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़।
पुलिस की गोली से एक बदमाश शादाब उर्फ शाहरुख घायल।
घायल बदमाश का साथी समीर मौके से हुआ फरार।
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। सिहानी गेट थाना क्षेत्र में बुधवार देर रात पुलिस और दो बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हो गया, जबकि उसका साथी मौके से फरार हो गया।
पुलिस ने घायल बदमाश को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। गिरफ्तार किए गए बदमाश ने एक माह पहले आंबेडकर रोड पर एक व्यक्ति का मोबाइल छीन लिया था।
सिहानी गेट थाना पुलिस वाहन चेकिंग कर रही थी। कुछ देर बाद सफेद स्कूटी पर दो युवक आते दिखाई दिए। पुलिस टीम ने उन्हें रुकने का इशारा किया तो उन्होंने स्कूटी रोकने के बजाय वापस भागने का प्रयास किया।
भागते समय दोनों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी। इसके बाद पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की। जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लग गई। घायल बदमाश की पहचान शादाब उर्फ शाहरुख के रूप में हुई है।
पूछताछ में उसने फरार साथी का नाम समीर बताया है। पुलिस ने मौके से सफेद रंग की स्कूटी, तमंचा, एक खोखा कारतूस और एक जिंदा कारतूस बरामद किया है। दोनों के खिलाफ पूर्व में भी मुकदमे दर्ज होने की जानकारी मिली है।