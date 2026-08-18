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गाजियाबाद में आकाश पर हमला करने वाला युवक पुलिस मुठभेड़ में घायल, साथी गिरफ्तार

By Digital Desk Edited By: Ashish Mishra
Updated: Tue, 18 Aug 2026 05:52 AM (IST)

गाजियाबाद पुलिस ने मुठभेड़ के बाद आकाश पर हमला करने वाले अमन खान और उसके साथी अरुण को गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ के दौरान अमन खान के पैर में गोली लगी, जबकि अरुण को पुलिस ने दबोच लिया।

युवक पर का हमला करने वाला पुलिस मुठभेड़ में घायल।

युवक पर का हमला करने वाला पुलिस मुठभेड़ में घायल।

HighLights

  1. अमन खान और अरुण पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार।

  2. अमन खान ने आकाश पर जानलेवा हमला किया था।

  3. मुठभेड़ में अमन खान के पैर में गोली लगी।

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। माता कॉलोनी में रविवार रात आकाश नामक युवक को गोली मारकर फरा चल रहे अमन खान और उसके साथी अरुण को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया।

कार्यवाहक एसीपी कोतवाली जियाउद्दीन अहमद के मुताबिक सोमवार देर रात विजयनगर पुलिस सीएसएचपी स्कूल के पास चेकिंग कर रही थी।

इसी दौरान बाइक पर दो युवकों को रुकने का इशारा किया। लेकिन दोनों युवक तेजी से भागने लगे। इसी दौरान न्यू लिंक रोड के पास दोनों ने पुलिस पर फायर कर दिया।

जवाबी फायरिंग में एक युवक पैर में गोली लगने से घायल हो गया। जबकि उसके साथी को पुलिसकर्मियों ने दबोच लिया। घायल युवक अमन खान है। उसने ही रविवार रात माता कालोनी में आकाश के ऊपर जानलेवा हमला किया था। जबकि उसका साथी अरुण है।

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