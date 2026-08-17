गैस बिल के नाम पर साइबर ठगी का नया जाल, गाजियाबाद में छह महीने में 30 उपभोक्ता बने शिकार

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। अमेरिका- ईरान युद्ध के कारण चल रहे गैस संकट के बीच पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) कनेक्शन वाले उपभोक्ता साइबर ठगों के निशाने पर आ गए हैं। बीते छह महीने में जिले में पीएनजी कनेक्शन से जुड़े करीब 30 उपभोक्ताओं के साथ साइबर ठगी के मामले सामने आए हैं। इन मामलों में पीड़ितों से करीब दो करोड़ रुपये की ठगी हुई है। साइबर ठग गैस कनेक्शन, बिल भुगतान और अन्य सेवाओं के नाम पर उपभोक्ताओं से संपर्क कर उन्हें अपने जाल में फंसा रहे हैं।

साइबर अपराधी उपभोक्ताओं को फोन कर कनेक्शन संबंधी समस्या बताने, बिल अपडेट न होने और भुगतान लंबित होने की बात कहकर बातचीत शुरू करते हैं। इसके बाद खाते या कनेक्शन की जानकारी अपडेट करने के नाम पर उपभोक्ताओं से प्रक्रिया पूरी करने के लिए कहा जाता है। झांसे में आने के बाद ठग अलग-अलग तरीकों से उनके बैंक खातों से रकम निकाल लेते हैं।

आइजीएल बिल अपडेट करने के नाम पर खाते से निकाले 6.34 लाख रुपये विजयनगर निवासी प्रमोद कुमार के पास छह अगस्त को इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के नाम से मैसेज आया। जिसमें उनका बिल अपडेट न होने के कारण कनेक्शन काटने की चेतावनी दर्ज थी। पीड़ित ने दिए गए नंबर पर बात की तो उन्हें बताया गया कि उनका बिल अपडेट नहीं है। उन्हें झांसे में लेकर आरोपित ने एप डाउनलोड कराया। इसके बाद उनका मोबाइल हैक कर खाते से पांच बार में रुपये अन्य खातों में ट्रांसफर कर लिए गए।

गैस बिल अपडेट करने के नाम पर आठ लाख निकाले राजनगर एक्सटेंशन की ओरा चिमेरा सोसायटी निवासी संजय कुमार ने पुलिस को शिकायत देकर बताया कि 24 मई को उनके मोबाइल पर आइजीएल कनेक्शन डिस्कनेक्ट होने संबंधी मैसेज आया। उन्होंने मैसेज में दिए गए नंबर से संपर्क किया तो ठग ने कहा कि कनेक्शन ठीक कराने के लिए कुछ बकाया राशि जमा करनी होगी।

इसके बाद ठग ने दूसरे नंबर से वाट्सएप पर एपीके फाइल भेजी और उसे मोबाइल में इंस्टाल करने को कहा। पीड़ित ने एप इंस्टाल कर दिया लेकिन ठग फंड ट्रांसफर नहीं कर पाए। इसके बाद ठगों ने उनसे मोबाइल की स्क्रीन शेयर कराकर खाते से रुपए निकाले। दो लाख रुपए निकालने पर जब पीड़ित को एसएमएस से जानकारी हुई तो उन्होंने शक होने पर उन्होंने डेबिट कार्ड ब्लाक कराया लेकिन तब तक खाते से कुल आठ लाख रुपए निकल चुके थे।