लाखों के अनुदान के बाद भी सुस्ती, गाजियाबाद में पीएम सूर्य घर योजना के 2,781 मामले वेंडरों के पास अटके

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। घरों की छत से बिजली उत्पादन बढ़ाने के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जिले में अधिकारियों की सुस्ती के कारण रफ्तार नहीं पकड़ पा रही है।

मार्च 2027 तक 62,681 घरों में रूफटाप सोलर संयंत्र लगाने का लक्ष्य है, लेकिन अब तक सिर्फ 8,168 घरों में ही संयंत्र लग सके हैं। लक्ष्य के मुकाबले उपलब्धि महज 13.04 प्रतिशत है। खास बात यह है कि स्वीकृति के बाद भी बड़ी संख्या में मामले वेंडरों के स्तर पर अटके हैं।

योजना की निगरानी पर उठे सवाल विद्युत निगम के आंकड़ों के मुताबिक जोन प्रथम में 15,434 के लक्ष्य के मुकाबले 2,929, जोन द्वितीय में 21,587 के सापेक्ष 3,100 और जोन तृतीय में 25,660 के लक्ष्य के मुकाबले केवल 2,139 घरों में संयंत्र स्थापित हुए हैं। जोन तृतीय की उपलब्धि महज 8.34 प्रतिशत है।

योजना की निगरानी और स्थापना में तेजी लाने की जिम्मेदारी अधिकारियों पर है, लेकिन तीनों जोन में 2,781 स्वीकृत मामलों में अब तक संयंत्र नहीं लगाए गए हैं। जोन प्रथम में 581, जोन द्वितीय में 1,669 और जोन तृतीय में 531 मामले वेंडरों के पास लंबित हैं। वहीं 234 मामलों में निरीक्षण पूरा नहीं हुआ है। इससे योजना के क्रियान्वयन की निगरानी पर सवाल उठ रहे हैं।

निगम अधिकारियों ने अब अवर अभियंताओं को लक्ष्य देकर बड़े आवासीय परिसरों और अधिक बिजली खपत वाले घरेलू उपभोक्ताओं को योजना से जोड़ने के निर्देश दिए हैं। यदि इसी गति से काम चलता रहा तो मार्च 2027 तक लक्ष्य पूरा करना मुश्किल होगा।