Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    दिल्ली-NCR में आशियाना बनाने की चाहत होगी पूरी, आवास विकास परिषद पहली बार ला रहा आवासीय प्लॉट योजना

    By Jitendra Singh Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Wed, 07 Jan 2026 05:29 AM (IST)

    Ghaziabad Plot Scheme 2026 : आवास विकास परिषद गाजियाबाद के सिद्धार्थ विहार सेक्टर 10 में पहली बार आवासीय भूखंड योजना ला रहा है। इस माह के अंत तक पंजीक ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    सांकेतिक तस्वीर। सौजन्य- Meta AI

    जितेंद्र सिंह, साहिबाबाद। Ghaziabad Plot Scheme 2026 : दिल्ली-एनसीआर में आशियाना का सपना संजोए लोगों के लिए अच्छी खबर है। एनएच नौ और डीएमई के पास सिद्धार्थ विहार सेक्टर 10 में आवास विकास परिषद पहली बार आवासीय भूखंड योजना ला रहा है। इसी माह के अंत में योजना के लिए पंजीकरण शुरू हो जाएंगे।

    इससे नए साल में लोगों का अपनी जमीन अपना मकान बनाने का सपना पूरा होगा। छोटे भूखंड होने के कारण योजना मध्यमवर्गीय परिवारों की पहुंच में होगा। इसके अलावा कामर्शियल भूखंडों के साथ ही स्कूल व अस्पताल के लिए भी भूखंड होगा। इससे पहले आवास विकास परिषद द्वारा ग्रुप हाउसिंग व कामर्शियल योजनाएं लॉन्च की गई थी।

    Sahibabad Khabar update

    27 करोड़ से होगा सड़कों-नालियों का निर्माण

    वसुंधरा के बाद सिद्धार्थ विहार आवास विकास की बड़ी आवासीय योजना है। वर्तमान समय में करीब दो लाख से अधिक लोग यहां रह रहे हैं। परिषद की अपनी भी कई बड़ी सोसायटी है जबकि बिल्डर के जरिए भी यहां कई सोसायटी विकसित की गई और कई निर्माणाधीन हैं। दिल्ली-नोएडा से कनेक्टिविटी होने की वजह से परिषद की इस योजना में तेजी से लोग बस रहे हैं।

    Sahibabad Khabar update (1)

    ऐसे में परिषद ने यहां सुविधाएं बढ़ाने का भी काम शुरू कर दिया है। आवास विकास परिषद आवासीय भूखंड योजना लाने जा रहा है। ऐसे में इससे पूर्व बेसिक सुविधाओं को दुरुस्त करने के साथ ही नई व्यवस्था बनाने की भी योजना तैयार की है। करीब 27 करोड़ की लागत से योजना में सड़कों व नालियों का ही निर्माण कार्य किया जाना है।

    इतने होंगे आवासीय भूखंड

    इस योजना के तहत 72 वर्ग मीटर के 56 व 112.50 वर्ग मीटर के 101 को मिलाकर कुल 157 आवासीय भूखंड होंगे। छोटे भूखंड होने के कारण यह मध्यम वर्गीय परिवारों की पहुंच में होगा।

    कामर्शियल भूखंडों के अलावा स्कूल व अस्पताल के लिए भी होंगे भूखंड

    इस योजना के तहत 524.28 वर्ग मीटर से लेकर 1832.81 मीटर तक के 11 कामर्शियल भूखंड होंगे। इसके अलावा स्कूल व अस्पताल के लिए भी एक-एक भूखंड होगा। स्कूल व अस्पताल का लाभ स्थानीय नागरिकों को मिलेगा।

    एनएच नौ व डीएमई के पास होने के कारण कनेक्टिविटी बेहतर

    एनएच नौ व डीएमआइ के पास होने के कारण इसकी कनेक्टिविटी भी शानदार है। यहां आवासीय भूखंड लेकर मकान बनाने वालों को नोएडा व दिल्ली जाने में बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी।

    यह भी पढ़ें- दिल्ली-नोए़डा के समीप संपत्ति खरीदने का मौका, GDA करेगा 63 भूखंडों की नीलामी

    यह भी पढ़ें- NCR में घर चाहने वालों के लिए खुशखबरी, गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में आवासीय भूखंडों की योजना लॉन्च

    इसी माह के अंत में योजना के लिए पंजीकरण शुरू हो जाएंगे। इसमें आवासीय के साथ ही कामर्शियल, स्कूल व अस्पताल के लिए भी भूखंड होंगे।


    -

    - विकास गौतम, अधिशासी अभियंता