गाजियाबाद में आज लगेगी पासपोर्ट लोक अदालत, 50 आवेदकों की फाइलों का होगा निस्तारण
गाजियाबाद में आज पासपोर्ट लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 50 आवेदकों की फाइलों का निस्तारण किया जाएगा। यह विशेष अदालत पासपोर्ट संबंधी मामलों ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। पासपोर्ट आवेदकों की लंबित फाइलों के निस्तारण के लिए क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय में आज यानी बृहस्पतिवार को पासपोर्ट लोक अदालत का आयोजन होगा। इस दौरान पासपोर्ट से संबंधित लंबित मामलों का शीघ्र एवं पारदर्शी समाधान किया जाएगा। खुद क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी लोक अदालत में उपस्थित रहेंगे। लोक अदालत में आगरा, अलीगढ़, बागपत, बुलंदशहर, गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद, हापुड़, हाथरस, मथुरा, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और शामली जिले के आवेदक पहुंचेंगे।
हापुड़ चुंगी नेहरू नगर स्थित क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय लोक अदालत 11 दिसंबर को आयोजित होगी। यह अदालत शाम 03:00 बजे से 05:00 बजे तक कक्ष संख्या 320 में लगेगी। क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी अनुज स्वरूप आवेदकों से आमने-सामने संवाद कर उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे।
अनुज स्वरूप ने बताया कि यह लोक अदालत विदेश मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा-निर्देशों पर आयोजित की जा रही है। समय की सीमित उपलब्धता के कारण इस अदालत में 50 आवेदकों की फाइलों का निस्तारण किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि गाजियाबाद क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय के अंतर्गत आगरा, अलीगढ़, बागपत, बुलंदशहर, गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद, हापुड़, हाथरस, मथुरा, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और शामली जिले आते हैं।
गत माह में लगाई गई लोक अदालत सफल रही थी। जिस वजह फिर से पासपोर्ट लोक अदालत लगाई जाएगी। आगे भी इस तरह पासपोर्ट लोक अदालत का आयोजन कर आवेदकों की समस्याओं को दूर किया जाएगा।
पासपोर्ट की समस्याओं के निस्तारण के लिए लोगों को भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समस्याओं के निस्तारण देरी नहीं होगी। समय पर उनका पासपोर्ट बन सकेगा। पासपोर्ट समस्याओं को दूर कराने के लिए काफी संख्या में लोग पासपोर्ट कार्यालय पहुंचते हैं।
