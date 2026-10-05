गाजियाबाद में बिना सीसी फ्लैट देने वाले 100 से ज्यादा बिल्डरों पर होगी FIR, एक्शन में जीडीए

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। गाजियाबाद के गुलमोहर ग्रीन्स मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की कड़ी फटकार के बाद जीडीए सख्त एक्शन मोड में आ गया है। अपनी साख बचाने और कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए प्राधिकरण अब बिना कम्प्लीशन सर्टिफिकेट के बायर्स को पजेशन सौंपने वाले 100 से ज्यादा बिल्डरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी कर रहा है।

बिना सीसी पजेशन देना सुरक्षा से खिलवाड़ मामला मोहननगर की गुलमोहर ग्रीन्स सोसायटी से शुरू हुआ, जहां बिना सीसी के ही निवासियों को पजेशन दे दिया गया था। इसके कारण निवासियों को बुनियादी सुविधाओं और सुरक्षा से जुड़ी गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था।

वहीं, जब मामला हाईकोर्ट पहुंचा, तो अदालत ने प्राधिकरण की ढीली कार्यशैली और बिल्डरों की मनमानी पर कड़ा संज्ञान लिया। हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी के बाद जीडीए में अन्य सोसायटियों की फाइलें खंगाली गईं, जिसमें 100 से अधिक ऐसे बिल्डर सामने आए, जिन्होंने नियमों को ताक पर रखकर बिना सीसी के खरीदारों को फ्लैट हैंडओवर कर दिए थे।