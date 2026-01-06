गाजियाबाद में सरकारी जमीनों पर कब्जा करने वालों पर होगी कार्रवाई, अधिकारियों को दिए गए निर्देश

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा न होने पाए, इसके लिए विशेष तौर पर निगरानी की जानी चाहिए। अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित हो। यह निर्देश सोमवार को विकास भवन में हुई बैठक में उत्तर प्रदेश विधान परिषद की विकास प्राधिकरणों, आवास विकास परिषद, जिला पंचायतों और नगर निकायों में व्याप्त अनियमितताओं पर अंकुश लगाने के लिए गठित समिति द्वारा गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर और बुलंदशहर जिले की समीक्षा बैठक में दिए गए।

गौतमबुद्धनगर की समीक्षा बैठक के दौरान नामित अधिकारियों के उपस्थित न होने पर समिति द्वारा नाराजगी व्यक्त की गई। नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों को संतोषजनक जवाब न मिलने पर अपना पक्ष लखनऊ पहुंचकर रखने के निर्देश दिए गए।

गौतमबुद्धनगर के जिला पंचायत विभाग के कार्यों की सराहना की गई। बुलंदशहर जिले की समीक्षा बैठक के दौरान नामित अधिकारियों के उपस्थित न होने पर बैठक स्थगित कर दी गई। गाजियाबाद की समीक्षा के दौरान समिति ने निर्देश दिए कि यदि कोई फरियादी शिकायत लेकर आता है तो ध्यानपूर्वक उसकी शिकायत सुनकर अधिकारियों द्वारा समाधान कराया जाए।