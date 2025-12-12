Ghaziabad News: विधायक नंद किशोर गुर्जर के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी, समर्थकों में भारी आक्रोश
गाजियाबाद में विधायक नंद किशोर गुर्जर के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। ललित गौतम ने आरोप लगाया कि ...और पढ़ें
संवाद सहयोग, लोनी (गाजियाबाद)। गाजियाबाद में लोनी विधायक के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई। मामले में एक व्यक्ति ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
लोनी के प्रेमनगर में रहने वाले ललित गौतम ने पुलिस को शिकायत देते हुए आरोप लगाया कि सिरौली गांव निवासी सतवीर सिंह व करन सिंह सोशल मीडिया फेसबुक में लाइव आकर कई बार लोनी विधायक नंद किशोर गुर्जर के लिए आपत्तिजनक टिप्पणी कर चुके हैं। इससे लोगों में रोष है और क्षेत्र का माहौल खराब हो रहा है।
उन्होंने करन सिंह पर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक सामग्री वायरल करने का आरोप लगाया है। वहीं, लोनी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने कहा कि लोनी के किसी कार्यकर्ता ने शिकायत दी होगी इसकी मुझे जानकारी नहीं है।
यह भी पढ़ें- लोनी में डेयरी संचालक के बेटे की गोली मारकर हत्या, बाइक सवार तीन बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम
एसीपी लोनी सिद्धार्थ गौतम ने बताया कि तहरीर के आधार पर सतवीर और करन सिंह के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
