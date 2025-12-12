Ghaziabad News: विधायक नंद किशोर गुर्जर के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी, समर्थकों में भारी आक्रोश

संवाद सहयोग, लोनी (गाजियाबाद)। गाजियाबाद में लोनी विधायक के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई। मामले में एक व्यक्ति ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

लोनी के प्रेमनगर में रहने वाले ललित गौतम ने पुलिस को शिकायत देते हुए आरोप लगाया कि सिरौली गांव निवासी सतवीर सिंह व करन सिंह सोशल मीडिया फेसबुक में लाइव आकर कई बार लोनी विधायक नंद किशोर गुर्जर के लिए आपत्तिजनक टिप्पणी कर चुके हैं। इससे लोगों में रोष है और क्षेत्र का माहौल खराब हो रहा है।