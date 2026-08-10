गाजियाबाद में NH9 पर फंसीं रहीं एक लाख गाड़ियां, 15 किमी लंबे जाम में 5 घंटे तक जूझे लोग

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। कांवड़ यात्रा के लिए लागू डायवर्जन का खामियाजा सोमवार को एक लाख वाहन चालकों को उठाना पड़ा। दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे बंद होने और सोमवार का दिन होने के कारण सड़कों पर वाहनों की भीड़ बढ़ने से सुबह आठ बजे से वाहन जाम में फंस गए।

दोपहर करीब एक बजे तक करीब 15 किमी लंबा जाम लगा रहा। डासना से नोएडा सेक्टर-62 तक एनएच-9 की लगभग हर लेन और सर्विस रोड पर वाहन फंसे रहे। सामान्य दिनों में करीब आधे घंटे में पूरी होने वाली 15 किलोमीटर की दूरी तय करने में लोगों को तीन से चार घंटे तक लग गए। सबसे खराब स्थिति मणिपाल अस्पताल के सामने से एबीईएस कालेज तक और आइपीईएम के पास से नोएडा सेक्टर-62 तक रही।