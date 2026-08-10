NH-9 पर 12 KM लंबा जाम, 15 मिनट का सफर घंटों में, गाजियाबाद में थमी वाहनों की रफ्तार

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। कांवड़ यात्रा के चलते लागू यातायात डायवर्जन का असर आज सुबह शहरभर में दिखाई दे रहा है। सप्ताह का पहला कामकाजी दिन होने के कारण सड़कों पर वाहनों की भीड़ है जिसकी वजह से कई जगह जाम लगा हुआ है।

लालकुआं, जीटी रोड, एनएच-9, राजनगर एक्सटेंशन एलिवेटेड रोड, राजनगर एक्सटेंशन मुख्य मार्ग, एक्सटेंशन चौराहा और शाहबेरी रोड समेत कई मार्गों पर वाहनों की लंबी कतार है।

डायवर्जन के कारण सामान्य दिनों की तुलना में लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में दोगुने से अधिक समय लग रहा है।

करीब 15 मिनट में तय होने वाली दूरी आज एक घंटे से ज्यादा समय में पूरी हो रही है। सुबह कार्यालय और अन्य जरूरी कामों के लिए निकले लोगों को जगह-जगह जाम का सामना करना पड़ा।

एक तरफ हाईवे पर 12 किलोमीटर लंबा जाम, दूसरी तरफ कांवड़ियों के लिए डीएमई खाली।

डीएमई पर वाहनों की आवाजाही बंद होने और यातायात को एनएच-9 तथा ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे की ओर भेजे जाने के बाद इन मार्गों पर भी वाहनों का दबाव बढ़ गया है।

मेरठ रोड पर डायवर्जन लागू

वहीं मेरठ रोड और शहर के अंदर लागू डायवर्जन का असर जीटी रोड और राजनगर एक्सटेंशन के संपर्क मार्गों पर भी पड़ा है। अधिकारियों का कहना है कि कांवड़ियों की संख्या बढ़ने के साथ यातायात व्यवस्था में जरूरत के अनुसार बदलाव किया जा रहा है।