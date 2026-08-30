Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

गाजियाबाद में NH-9 पर तेज रफ्तार ट्रक ने दंपती को मारी टक्कर, दोनों गंभीर रूप से घायल

By Jagran News Edited By: Kapil Kumar
Updated: Sun, 30 Aug 2026 12:02 PM (IST)

गाजियाबाद में NH-9 पर हिंडन पुल के पास एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार दंपती को टक्कर मार दी। ...और पढ़ें

एनएच-9 पर दर्दनाक हादसा। सांकेतिक तस्वीर

एनएच-9 पर दर्दनाक हादसा। सांकेतिक तस्वीर

HighLights

  1. NH-9 पर तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार दंपती को टक्कर मारी।

  2. हादसे में दंपती गंभीर रूप से घायल हो गए।

  3. घटना की जानकारी लगने पर पुलिस मौके पर पहुंची।

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। गाजियाबाद में रविवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया है। एनएच-9 पर हिंडन पुल के पास दिल्ली से गाजियाबाद लेन पर तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार दंपती को टक्कर मार दी।

शुरुआती जांच में पता चला कि इस दर्दनाक हादसे में बाइक सवार दंपती गंभीर रूप से घायल हो गए हैं।

उधर, घटना की जानकारी लगने पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने घायलों को ले जाने के लिए एंबुलेंस को बुलाया है।

 

खबर को अपडेट किया जा रहा है-