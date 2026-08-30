गाजियाबाद में NH-9 पर तेज रफ्तार ट्रक ने दंपती को मारी टक्कर, दोनों गंभीर रूप से घायल
गाजियाबाद में NH-9 पर हिंडन पुल के पास एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार दंपती को टक्कर मार दी। ...और पढ़ें
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NH-9 पर तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार दंपती को टक्कर मारी।
हादसे में दंपती गंभीर रूप से घायल हो गए।
घटना की जानकारी लगने पर पुलिस मौके पर पहुंची।
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। गाजियाबाद में रविवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया है। एनएच-9 पर हिंडन पुल के पास दिल्ली से गाजियाबाद लेन पर तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार दंपती को टक्कर मार दी।
शुरुआती जांच में पता चला कि इस दर्दनाक हादसे में बाइक सवार दंपती गंभीर रूप से घायल हो गए हैं।
उधर, घटना की जानकारी लगने पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने घायलों को ले जाने के लिए एंबुलेंस को बुलाया है।
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