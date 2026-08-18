बड़ी लापरवाही: गंदे नाले के चैंबर से निकाली पीने के पानी की पाइपलाइन, गाजियाबाद निगम में शिकायत
गाजियाबाद के नीतिखंड-3 में पेयजल पाइपलाइन को सीवरेज चैंबर से निकालने पर स्थानीय लोगों ने आपत्ति जताई थी, जिससे दूषित पानी की आपूर्ति का खतरा था।
HighLights
नीतिखंड-3 में पेयजल पाइपलाइन सीवर चैंबर से गुजरी थी।
स्थानीय लोगों ने दूषित पानी के खतरे पर आपत्ति जताई।
नगर निगम ने शिकायत पर तुरंत पाइपलाइन हटवाकर रास्ता बदला।
जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। नीतिखंड-3 में पेयजल पाइपलाइन को सीवरेज के चैंबर से निकालने पर स्थानीय लोगों ने आपत्ति जताई है। इस संबंध में आरडब्ल्यूए ने नगर निगम अधिकारियों से शिकायत भी की है।
लोगों का आरोप है कि पेयजल पाइपलाइन सीवरेज चैंबर में होने से दूषित पेयजल की आपूर्ति का खतरा रहेगा और लोगों के स्वास्थ्य पर भी इसका असर पड़ सकता है।
नीतिखंड-3 आरडब्ल्यूए के अध्यक्ष प्रवेंद्र यादव ने बताया कि नगर निगम पानी के लिए नई लाइन बिछा रहा है, जो अच्छी बात है लेकिन इस कार्य में तकनीकी अनदेखी का खामियाजा लोगों को उठाना पड़ सकता है।
ध्यान नहीं दिया तो होगा बुरा परिणाम
अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो भविष्य में लीकेज होने पर पानी के दूषित होने और स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि इसकी जांच करा संबंधित ठेकेदार पर कार्रवाई करानी चाहिए।
शुद्ध पेयजल को लेकर निगम अधिकारियों को गंभीरता बरतने की जरूरत है। नगर निगम जलकल विभाग के अवर अभियंता मयंक मिश्रा ने बताया कि एक सप्ताह पहले का यह मामला है।
वहां किसी स्थानीय निवासी ने दबाव बनाकर अपने घर के सामने से पाइपलाइन नहीं निकलने दी। कामगारों ने लाइन को कुछ दूरी से निकाला जहां सीवरेज चैंबर था। शिकायत मिलने पर तुरंत काम रूकवा दिया गया और पाइपलाइन को दूसरी तरफ से निकाला गया है।