बड़ी लापरवाही: गंदे नाले के चैंबर से निकाली पीने के पानी की पाइपलाइन, गाजियाबाद निगम में शिकायत

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। नीतिखंड-3 में पेयजल पाइपलाइन को सीवरेज के चैंबर से निकालने पर स्थानीय लोगों ने आपत्ति जताई है। इस संबंध में आरडब्ल्यूए ने नगर निगम अधिकारियों से शिकायत भी की है।

लोगों का आरोप है कि पेयजल पाइपलाइन सीवरेज चैंबर में होने से दूषित पेयजल की आपूर्ति का खतरा रहेगा और लोगों के स्वास्थ्य पर भी इसका असर पड़ सकता है।

नीतिखंड-3 आरडब्ल्यूए के अध्यक्ष प्रवेंद्र यादव ने बताया कि नगर निगम पानी के लिए नई लाइन बिछा रहा है, जो अच्छी बात है लेकिन इस कार्य में तकनीकी अनदेखी का खामियाजा लोगों को उठाना पड़ सकता है।

ध्यान नहीं दिया तो होगा बुरा परिणाम

अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो भविष्य में लीकेज होने पर पानी के दूषित होने और स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि इसकी जांच करा संबंधित ठेकेदार पर कार्रवाई करानी चाहिए।