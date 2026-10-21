GST की कटौती का असर या कुछ और..., गाजियाबाद में नवरात्र पर वाहनों का पंजीकरण 15% गिरा, सामने आई बड़ी वजह

लक्ष्य चौधरी, गाजियाबाद। नवरात्र में वाहन खरीदारी की रफ्तार इस बार पिछले साल के मुकाबले सुस्त रही। परिवहन विभाग के आंकड़ों के अनुसार, पिछले साल नवरात्र के दौरान मोपेड, दोपहिया और कार समेत कुल 5266 निजी वाहन पंजीकृत हुए थे।

इस साल इन श्रेणियों में वाहनों की संख्या घटकर 4476 रह गई। यानी पिछले साल के मुकाबले 790 वाहन कम पंजीकृत हुए। यह करीब 15 प्रतिशत की गिरावट है। पिछले साल 3445 मोटरसाइकिल और स्कूटर, 1812 कारें और नौ मोपेड पंजीकृत हुए थे।

इस साल 3195 मोटरसाइकिल और स्कूटर, 1274 कारें और सात मोपेड का पंजीकरण हुआ। कारों के पंजीकरण में 538 और दोपहिया वाहनों में 250 की कमी दर्ज की गई। पिछले साल निजी वाहनों पर करीब 25.78 करोड़ रुपये का मोटर वाहन कर निर्धारित हुआ था, जबकि इस साल यह राशि 20.29 करोड़ रुपये रही।

इस साल 432 नए व्यावसायिक वाहन पंजीकृत हुए यानी कर की निर्धारित राशि में करीब 5.49 करोड़ रुपये की कमी आई। वहीं इस साल जिले में 432 नए व्यावसायिक वाहन पंजीकृत हुए। इन पर 1.43 करोड़ रुपये का मोटर वाहन कर निर्धारित हुआ।